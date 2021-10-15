Каменських показала яскравий образ для побачення з Потапом і збентежила синцем на нозі

Зіркове подружжя Настя Каменських і Потап продовжують подорожувати по Іспанії , вивчаючи мальовничі міста. Так, парочка почала з Мадрида, після чого побувала в Толедо і перемістилася до Валенсії. Там продюсер запросив кохану на побачення, а та вибрала яскравий і ефектний образ для такого випадку.

У своєму Instagram співачка показала фото, зроблене в готелі перед виходом.

На знімку Настя зображена разом з чоловіком, який стоїть трохи позаду неї і обіймає за плече і шию. Артистка ж мило тримається за руку коханого і пронизливо дивиться в об'єктив.

Для романтичного вечора з Потапом Каменських вибрала коротке плаття з запахом трендового синього кольору. Ефектний лук вона доповнила чорними прозорими колготками і чорною сумочкою елітного бренду Prada через плече.

Волосся виконавиця вклала в свої фірмові кучері, а також зробила яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах.

Потап же надів чорні штани і кофту з принтом. У руці він тримав кепку.

Настя Каменських і Потап сходили на побачення в Іспанії (фото: instagram.com/kamenskux)

"Веде мене на побачення", - зазначила в публікації Настя.

Підписники засипали пару теплими коментарями і побажаннями. Однак деякі помітили синяк на нозі у співачки, який видно через кологотки, і поцікавилися його походженням.