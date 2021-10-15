ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Каменських показала яскравий образ для побачення з Потапом і збентежила синцем на нозі

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 14:05
Каменських показала яскравий образ для побачення з Потапом і збентежила синцем на нозі Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Зіркове подружжя Настя Каменських і Потап продовжують подорожувати по Іспанії, вивчаючи мальовничі міста. Так, парочка почала з Мадрида, після чого побувала в Толедо і перемістилася до Валенсії. Там продюсер запросив кохану на побачення, а та вибрала яскравий і ефектний образ для такого випадку.

У своєму Instagram співачка показала фото, зроблене в готелі перед виходом.

На знімку Настя зображена разом з чоловіком, який стоїть трохи позаду неї і обіймає за плече і шию. Артистка ж мило тримається за руку коханого і пронизливо дивиться в об'єктив.

Для романтичного вечора з Потапом Каменських вибрала коротке плаття з запахом трендового синього кольору. Ефектний лук вона доповнила чорними прозорими колготками і чорною сумочкою елітного бренду Prada через плече.

Волосся виконавиця вклала в свої фірмові кучері, а також зробила яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах.

Потап же надів чорні штани і кофту з принтом. У руці він тримав кепку.

Каменських показала яскравий образ для побачення з Потапом і збентежила синцем на нозі

Настя Каменських і Потап сходили на побачення в Іспанії (фото: instagram.com/kamenskux)

"Веде мене на побачення", - зазначила в публікації Настя.

Підписники засипали пару теплими коментарями і побажаннями. Однак деякі помітили синяк на нозі у співачки, який видно через кологотки, і поцікавилися його походженням.

  • Чудові, а головне, хлопці, ви справжні. Відчувається через фото
  • Що за синяк на нозі?
  • Синяк на стегні від любові?
  • Бажаємо вдало провести вечір
  • У Потапа супер смак
  • Так на тата тут схожа
  • Красиві
  • Хлопці - ви шикарні
  • Колір настрою синій!
  • ПАРА ВОГОНЬ
  • Ідеальна пара
  • Всі синці напоказ!

Раніше Настя Каменських грайливо випнула сідниці і зробила здивоване зізнання.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських Потап
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українці зможуть отримати пенсію в 7 тисяч: що для цього потрібно
Українці зможуть отримати пенсію в 7 тисяч: що для цього потрібно