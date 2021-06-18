Каменських зізналася, чим її дратує Потап і висловилася про зраду: "не буду розбиратися"

Дівчині не приховує, що вона – перфекціоністка і дуже вимоглива. До слова, артистка обожнює прибирати і наводити порядок в будинку, а ось її коханий менш педантичний.

"Як це можна витримати? Він залишає включеним світло і всі полиці відкриває!"- поскаржилася на побутові особливості життя з Потапом Настя.

"Я одного разу приїхала після гастролей, заходжу – скрізь вода тече з кранів, світло включене. Я запитую: "Сонечко, чому ти так зробив?" Він каже: "Мені так страшно щось без тебе було". Ще він складає пісні і постійно забуває", - "здала" чоловіка співачка.

Потап і Настя ладнають на роботі і в побуті (фото: instagram.com/kamenskux)

Зірка знає секрет зрілих гармонійних відносин і вважає, що чоловік нічого не хотів би в ній міняти.

"Мені здається, що він любить мене такою, яка я є. Навіть коли ми можемо колись поконфліктувати. Ми не сваримося, ми можемо десь посперечатися. Коли ти дорослішаєш, стосунки стають міцнішими, більше поваги, розуміння – це запорука успішних відносин", - переконана вона.

Настя також висловилася про зраду в парі. На думку співачки, якщо таке сталося, то вина лежить на обох партнерах.

"Зраду нічого прощати або не прощати. Якщо людина дарує енергію вже іншій людині, то тут навіть не треба розбиратися. Не буду розбиратися. Я не буду ображатися і т.д. До речі, завжди в цих випадках обидва винуваті. Значить, я щось недодала. Коли міцний союз, там не може бути ні третього, ні четвертого, ні п'ятого", - переконана артистка.

Потап і Настя поважають один одного і не допускають сварок і скандалів (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя зізналася, як її коханий реагує на підвищену увагу до його сексапільної та яскравої дружини з боку інших чоловіків.

"Багато друзів кажуть Олексію: "Як ти її кудись відпускаєш? А ці фото в купальниках?". Потап відповідає: "Я сам її фотографую". І це круто. Мені здається, що повинна бути ця впевненість в собі і самодостатність, щоб не звертати уваги на таке", - пояснила свою позицію артистка.

Більш того, Насті лестить, коли Потапом цікавляться інші жінки. "Мене це заводить. Подобається, що він подобається комусь, але він тільки мій. Ми нещодавно це обговорювали. Він думає так само", - висловила співачка солідарну позицію пари.

Настя розповіла про життя з Потапом і спільний побут