Каменских призналась, чем ее раздражает Потап и высказалась об измене: "не буду разбираться"

Девушке не скрывает, что она – перфекционистка и очень требовательна. К слову, артистка обожает убирать и наводить порядок в доме, а вот ее любимый менее щепетильный.

"Как это можно выдержать? Он оставляет включенным свет и все полки открывает!" - пожаловалась на бытовые особенности жизни с Потапом Настя.

"Я однажды приехала после гастролей, захожу – везде вода течет из кранов, свет включен. Я спрашиваю: "Солнышко, почему ты так сделал?" Он говорит: "Мне так страшно что-то без тебя было". Еще он сочиняет песни и постоянно забывает", - "сдала" мужа певица.

Потап и Настя ладят на работе и в быту (фото: instagram.com/kamenskux)

Звезда знает секрет зрелых гармоничных отношений и считает, что муж ничего не хотел бы в ней менять.

"Мне кажется, что он любит меня такой, какая я есть. Даже когда ми можем когда-то повздорить. Мы не ссоримся, мы можем где-то поспорить. Когда ты взрослеешь, отношения становятся крепче, больше уважения, понимания – это залог успешных отношений", - убеждена она.

Настя также высказалась об измене в паре. По мнению певицы, если такое произошло, то вина лежит на обоих партнерах.

"Измену нечего прощать или не прощать. Если человек дарит энергию уже другому человеку, то тут даже не надо разбираться. Не буду разбираться. Я не буду обижаться и т.д. Кстати, всегда в этих случаях оба виновати. Значит, я что-то недодала. Когда крепкий союз, там не может быть ни третьего, ни четвертого, ни пятого", - убеждена артистка.

Потап и Настя уважают мнене друг друга и не допускают ссор и скандалов (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Настя призналась, как ее любимый реагирует на повышенное внимание к его сексапильной и яркой жене со стороны других мужчин.

"Многие друзья говорят Алексею: "Как ты ее куда-то отпускаешь? А эти фото в купальниках?". Потап отвечает: "Я сам ее фотографирую". И это круто. Мне кажется, что должна быть эта уверенность в себе и самодостаточность, чтобы не обращать внимания на такое", - пояснила свою позицию артистка.

Более того, Насте льстит, когда Потапом интересуются другие женщины. "Меня это заводит. Нравится, что он нравится кому-то, но он только мой. Мы недавно это обсуждали. Он думает так же", - высказала певица солидарную позицию пары.

Настя рассказала о жизни с Потапом и совместном быте