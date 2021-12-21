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Каменських у "пристрасній" сукні з нескромним розрізом навчила дарувати оригінальні подарунки: корисний список

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 14:42
Каменських у "пристрасній" сукні з нескромним розрізом навчила дарувати оригінальні подарунки: корисний список Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських нещодавно побувала з чоловіком Потапом на хрестинах молодшого сина друзів - зіркового подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова, Данила. Співачка встигає скрізь і всюди - вона знімається в різних ТВ-проеках, виступає і не забуває виходть на зв'язок з шанувальниками в Instagram та інших соцмережах.

Напередодні новорічних свят артистка приготувала для підписників щось особливе і корисне, чим поділилася в Instagram.

Вона опублікувала яскраве фото в не менш барвистому і пристрасному образі. На співачці - червона сукня по фігурі з пікантною деталлю, високим розрізом на блискавці.

Настя доповнила ефектний образ срібними сережками, перекинула кураве волосся на одну сторону і обдарувала шанувальників чарівною посмішкою.

Каменських у &quot;пристрасній&quot; сукні з нескромним розрізом навчила дарувати оригінальні подарунки: корисний список

Настя Каменських зачарувала яскравим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя запропонувала варіанти корисних і вражаючих новорічнх подарунків для рідних і близьких. Співачка склала для шанувальників цілий список і попутно поділилася деякими подробицями про себе.

Так, вона запропонувала в якості презенту під ялинку адвент-календар. Цей подарунок пов'язаний зі спогадами артистки з дитинства.

"Коли я жила в Італії, їх дарували на Різдво. Мені дуже подобалася ця традиція і з тих пір вона зберігалася в моєму серці як щось миле і приємне. І я рада, що поступово вона приходить і в рідну Україну. Календарі з солодощами, доглядовими засобами, косметикою - варіантів багато!"- зазначила Настя.

Каменських у &quot;пристрасній&quot; сукні з нескромним розрізом навчила дарувати оригінальні подарунки: корисний список

Настя Каменських поділилася ідеями оригінальних подарунків (фото: instagram.com/kamenskux)

Також зірка запропонувала атмосферний подарунок для домашнього затишку і зізналася, що обожнює декор для дому, предмети і аксесуари.

"Гарний посуд, теплий якісний плед, свічки з натурального воску. Або можна самому розфарбувати ялинкову іграшку і подарувати - це буде дуже цінно", - запевнила вона.

А ось для першого дня нового року у Насті є особливий вид подарунків під загальною назвою 1st January starter pack: підписка на "Нетфлікс" або інший портал з фільмами, затишні шкарпетки, щось смачне і солодке, адже внайрозслабленіший день можна дозволити собі все.

Каменських у &quot;пристрасній&quot; сукні з нескромним розрізом навчила дарувати оригінальні подарунки: корисний список

Настя обожнює новорічні свята (фото: instagram.com/kamenskux)

Стане в нагоді і корисний подарунок, який точно не буде припадати пилом в кутку. Наприклад, зволожувач/очищувач повітря, масажер, сертифікат на якийсь курс або майстер-клас.

Також можна презентувати близьким квиток на концерт або спектакль, а також путівку, щоденник і красиву ручку до нього, щоб записати плани на 2022 рік.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася правилами харчування перед новорічним застіллям.

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Настя Каменських
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