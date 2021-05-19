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Камінська з екстремальним кольором волосся і значним декольте заговорила про розчарування

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Середа 19 травня 2021 15:22
Камінська з екстремальним кольором волосся і значним декольте заговорила про розчарування Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська активно розвиває сольну кар'єру. Минулої неділі, 16 травня вона разом з колегою по гурту НеАнгели Вікторієм Смеюхою відпрацювала останній відкритий концерт дуету. І тепер кожна з артисток вирушила в одиночне плавання по просторах шоу-бізу. Так, Слава готує до презентації першу відеороботу і розбурхує уми шанувальників кадрами зі зйомок.

Оригінальним фото в несподіваному образі Слава поділилася в Instagram.

Зірка відображена в бірюзовому асиметричному платі-піджаку з чокером з масивного ланцюжка на шиї. У Слави на фото лілове довге волосся і яскравий макіяж в тон, а на обличчі і шиї пунктиром промальовані лінії (схожі на ті, якими пластично хірурги позначають області для корекції).

"Я думала, ти діамант, я думала, алмаз. А ти виявився просто... " - залишила інтригуючий підпис під гарячим фото співачка. Таким оргінальним чином вона анонсувала прем'єру нової музичної роботи.

Камінська з екстремальним кольором волосся і значним декольте заговорила про розчарування

Слава показала яскравий і несподіваний образ (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники почали пропонувати свої оригінальні варіанти продовження фрази і попутно робити зірці компліменти.

"Кайф", – написала під фото Леся Нікітюк.

  • Ну, по-перше, це красиво
  • Камерон Діас
  • Русалка
  • Супер
  • Шикарні ноги
  • Новий образ. Слава, ти вмієш дивувати
  • Гарне фото

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська вже публікувала закулісні фото зі зйомок кліпу. На одному з них вона позує на ліжку в прозорому халаті.

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