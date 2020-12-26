Карантин не для всіх: Лобода і Меладзе розважали киян в елітному ресторані

Світлана Лобода і Валерій Меладзе виступили в одному з популярних київських ресторанів, незважаючи на карантинні обмеження і складну епідеміологічну ситуацію.

Відео з концерту опублікував Володимир Остапчук у своєму Instagram в stories, який також відвідав захід.

Як видно на кадрах, хіти артистів не тільки викликали захоплення у відвідувачів, але також змусили забути про правила карантину - зокрема, про масковий режим та соціальну дистанцію.

Публіка активно танцювала під пісні виконавців, тіснилася біля сцени, підспівувала і дарувала музикантам гучні оплески.

Лобода і Меладзе виступили в київському ресторані під час карантину (фото: скрін instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Російський співак Меладзе виконував свої найвідоміші хіти "Как ты красива сегодня", "Спрячем слезы от посторонних", "Текила любовь", "Красиво", "Небеса" та інші.

Валерій Меладзе в київському ресторані співав свої найкращі хіти (фото: скрін instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Опальна українська артистка Лобода, яка активно будує свою кар'єру в РФ, у білому концертному яскравому вбранні також "відірвалася" в столиці України, куди нещодавно прилетіла просувати свою нову пісню. Артистка також представила відвідувачам ресторану свій варіант хіта Меладзе "Текила любовь", а той залишився слухати виступ колежанки разом з іншими глядачами.

Відео виступів можна подивитися за цим посиланням.

Світлана Лобода "відірвалася" на шоу в київському ресторані (фото: скрін instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Раніше повідомлялося, що в листопаді Костянтин Меладзе дав два концерти в Києві у Палаці "Україна", які пройшли в розпал епідемії коронавірусу.

Також ми писали про те, що нещодавно Лобода "вляпалася" в грандіозний скандал - співачку звинуватили в плагіаті.