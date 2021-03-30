Карантинний family look: хвора COVID-19 Мішина повеселилася в ліжку з Еллертом

Хвора на коронавірус Ксенія Мішина ізолювалася вдома з коханим Олександром Еллертом і сином від попередніх стосунків Платоном. Весела сімейка не сумує під час вимушеного перебування в чотирьох стінах, адже вони вміють самі собі створювати настрій і діляться з шанувальниками хроніками своїх буднів. Так, Олександр показав, як разом з Ксенією в однакових домашніх піжамах ненудно коротає карантинні дні.

На чорно-білому знімку Ксенія і Олександр лежать у ліжку в атласних піжамах. На актрисі – сорочка і короткі шортики. Платон робить фото зверху – у кадр потрапили тільки ноги хлопчика.

"Полтергейстери", - з гумором підписав емоційне і кумедне фото шоумен.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт веселяться на самоізоляції (фото: instagram.com/ellert_a)

Ксенія, в свою чергу, розповіла про улюблені сімейні сніданках їх пари. Так, всі члени зіркового сімейства обирають гранолу. Олександр – з кефіром, Ксенія – з молоком і Платон – з дитячим йогуртом.

До речі, Ксенія вже встигла сформувати свою думку про новий сезон шоу Холостяк. Як головна екс-холостячка країни, вона зізналася, що її долали настільки сильні емоції після перегляду першої серії, що їй складно було впоратися з обуренням.