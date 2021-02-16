Кароль, Каменських і Потап вразили співом наживо: знайдіть відмінності

Так, Тіна Кароль замінила слово в приспіві і представила власну оригінальну і неповторимуюю живу версію нового хіта "Скандал".

"Я все таки міняла слова: "не для твоїх втрат", а треба було "не для твоїх перемог" Ну, вибачте", - кокетливо зазначила Тіна.

До речі, під час ефіру співачка зізналася, що отримала на День Всіх Закоханих – їй вручили букет маків, але дарувальника вона так і не розсекретила.

Тіна вирішила поміняти в приспіві слово

Також живе звучання пісні "Почуття" можна було почути з вуст Насті Каменських. Співачка з почуттям заспівала свій новий хіт, який, до речі, дуже подобався її батьку, якого недавно не стало.

Настя чуттєво заспівала про кохання

Заверши марафон до Дня Закоханих учасники гурту MOZGI, включаючи Потапа. Вони виконали пісню з нового альбому – Letat. На записі можна почути, як без фонограми співає Потап, а також його колеги по грурту Дядя Вадя і Позитив (Олексій Завгородній). Правда, артисти кілька разів забули слова, але з гумором підійшли до цього форс-мажору, адже під час живого виконання може статися все.

MOZGI під час живого виконання забули слова