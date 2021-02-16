RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кароль, Каменських і Потап вразили співом наживо: знайдіть відмінності

Автор: Lite

Українські артисти скучили по концертам і використовують будь-яку можливість віступить перед своєю аудиторією і порадувати фанів. Так, під час романтичного пісенного марафону на українській радіостанції "Хіт FM" зірки показали, як вміють співати наживо і вразили слухачів.

Відповідні записи можна було подивитися і послухати в сторіс Instagram радіостанції.

Популярні новини
Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом 11 лютого 2021
42-річна Василіса Фролова оголилася для вагітної фотосесії на 9-му місяці 11 лютого 2021
Крутий день: Мішина з Еллертом і дітьми показала свій "брудний" ектрім на відпочинку 10 лютого 2021
Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021 09 лютого 2021
Наталя Могилевська засвітила розкішне декольте в мереживах і звернулася до шанувальників 10 лютого 2021
Казково: Астаф'єва в "хижому" купальнику показала, де і як розслабляється 12 лютого 2021
Принцеса Євгенія рада, що її новонароджений син не отримає титули: може обернутися прокляттям 10 лютого 2021
Це черговий скандал: Тіна Кароль вразила чорним латексом і різнокольоровими очима 12 лютого 2021
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021
Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу 12 лютого 2021

Так, Тіна Кароль замінила слово в приспіві і представила власну оригінальну і неповторимуюю живу версію нового хіта "Скандал".

"Я все таки міняла слова: "не для твоїх втрат", а треба було "не для твоїх перемог" Ну, вибачте", - кокетливо зазначила Тіна.

До речі, під час ефіру співачка зізналася, що отримала на День Всіх Закоханих – їй вручили букет маків, але дарувальника вона так і не розсекретила.

Тіна вирішила поміняти в приспіві слово

Також живе звучання пісні "Почуття" можна було почути з вуст Насті Каменських. Співачка з почуттям заспівала свій новий хіт, який, до речі, дуже подобався її батьку, якого недавно не стало.

Настя чуттєво заспівала про кохання

Заверши марафон до Дня Закоханих учасники гурту MOZGI, включаючи Потапа. Вони виконали пісню з нового альбому – Letat. На записі можна почути, як без фонограми співає Потап, а також його колеги по грурту Дядя Вадя і Позитив (Олексій Завгородній). Правда, артисти кілька разів забули слова, але з гумором підійшли до цього форс-мажору, адже під час живого виконання може статися все.

MOZGI під час живого виконання забули слова

Нагадаємо, що раніше в мережі порівняли живе виконання пісні Світлани Лободи зі студійною остаточною і обробленою версією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тіна КарольНастя КаменськихПотап
Читайте також
Треба дружити: Кароль висловилася про публічні скандали і назвала свою шкідливу звичку
Це любов: Потап і Настя Каменських зворушили до сліз нескінченною романтикою
Прогноз погоди