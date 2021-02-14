Кароль пояснила, як використовувала Полякову: це моє рішення

Скандал за участю Тіни Кароль та Олі Полякової у мережі обговорюють цілий тиждень, адже він сколихнув не тільки учасників конфлікту, але громадськість. Так, в ефірі шоу "Маска" на каналі "Україна" Полякова назвала колегу "плакальницею на похоронах", але пізніше все пояснила і запевнила , що мала на увазі лише її "дуже сумний репертуар" і принесла вибачення. Тіна в ексклюзивному коментарі вирішила розставити всі крапки над "і".

В інтерв'ю блогеру Расселу для його YouTube-каналі Russell Blog Кароль відреагувала на чутки про те, що з'ясування співачками відносин – це частина промо-компанії її нової роботи.

Так, Тіна уточнила, що написала пісню в кінці листопада, а прем'єра відео на композицію "Скандал" була запланована на січень, але її довелося відкласти. В результаті кліп вийшов 12 лютого. Такий збіг обставин артистка вирішила використовувати собі на руку.

"Випадковий збіг обставин. Чи випадковий збіг невипадкових обставин... Я думаю Олі не прикольно, мені здається. Вона не ляскає в долоні вдома", - вважає Тіна.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачці стало дуже неприємно, то телеканал "Україна" пропустив в ефір недоречне і образливе висловлювання Полякової на адресу Кароль.

"В цілому я розхвилювалася, що я відчуваю, що вся країна про мене говорить. Я стала це відчувати. Чи зачепило мене це? Мене це не зачепило. Мені було все одно! Ніхто не знає міри смутку і горя. Мій репертуар сумний або веселий. Але це взагалі тільки моє рішення", - зазначила Тіна.

За словами Кароль, після інциденту вона прокинулася о п'ятій ранку з думками про те, що ж робити далі і як діяти в умовах конфлікту. Рішення прийшло саме собою - вона вирішила використати ситуацію в промо-кампанії свого кліпу на нову пісню під назвою "Скандал".

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я подумала, що буде абсолютно чесним, якщо Оля Полякова стане учасником рекламної кампанії моєї пісні. Ми не домовлялися. Я їй не дзвонила. Ми просто зробили мем, взяли і вирізали її голос в ефірі. Я зробила це своїми руками. Тому що пробито моральне дно!" - заявила Кароль.

Також вона уточнила, що ніколи не з'ясовує стосунки з людьми і лише мимоволі стала "пасивною учасницею" скандалу.

Тіна пояснила, як використала скандал з Олею собі на користь