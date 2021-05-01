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Кароль зробила зворушливе зізнання про сина і "хорошого хлопця" поруч із собою

Автор: Lite

Тіна Кароль дуже любить єдиного сина Веніаміна. 12-річний хлопчик здобуває освіту в престижній школі Лондона, але не забуває про своє коріння, шанує українські традиції і росте справжньою гордістю зіркової мами. Тіна з теплотою і охоче розповідає про Веню. А ось особисте життя приховує, обмежуючись лише натяками. Але про дещо вона все ж проговорилася.

У бліц-інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ" вона розповіла про улюблене заняття з сином і зізналася, чи є хтось поруч з нею.

Так, Тіна дала характеристику Веніаміну. "Він класний, він мій, він з дуже гострим гумором. Він татів. Люблю його шалено!"- зізналася українська поп-діва.

Найулюбленіше і захоплююче спільне заняття мами і сина "тролити один одного".

Також співачка зробила особисте визнання і трохи відкрила завісу таємниці над особистим життям. Вона заявила, що поруч з нею є "хороший хлопець".

При цьому у Тіни немає певного типажу чоловіка. "Чоловік або подобаэться, або ні", - зазначає артистка. При знайомстві з людиною в першу чергу вона звертає увагу на її охайність: взуття, руки та інше.

Тіна Кароль зробила особисті зізнання

Також Тіна зазначає, що плітки про неї "фонтанують небилицями" і "блищать перлами", але коментувати і озвучувати їх вона потрібним не вважає.

"Це нісенітниця собача. Я проти пліток. У мене в оточенні і подруг мало, тому що я не пліткарка", - зізналася артистка.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зворушливо звернулася до чоловіка, якого вже немає серед живих, і показала щемливе фото.

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Новини України Тіна Кароль