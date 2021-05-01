Кароль сделала трогательное признание о сыне и "хорошем парне" рядом с собой

Тина Кароль души не чает в своем единственном сыне Вениамине. 12-летний мальчик получает образование в престижной школе Лондона, но не забывает о своих корнях, чтит украинские традиции и растет настоящей гордостью звездной мамы. Тина с теплотой и охотно рассказывает о Вене. А вот личную жизнь скрывает, ограничиваясь лишь намеками. Но кое о чем она все же проговорилась.
В блиц-интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ" она рассказала о любимом занятие с сыном и призналась, есть ли кто-то рядом с ней.
Так, Тина дала характеристику Вениамину. "Он классный, он мой, он с очень острым юмором. Он папин. Люблю его безумно!" - призналась украинская поп-дива.
Самое любимое и увлекательное совместное занятие мамы и сына "троллить друг дружку".
Также певица сделала личное признание и немного приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Она заявила, что рядом с ней есть "хороший парень".
При этом у Тины нет определенного типажа мужчины. "Мужчина либо нравится, либо нет", - отмечает артистка. При знакомстве с человеком в первую очередь она обращает внимание на его опрятность: обувь, руки и прочее.
Тина Кароль сделала личные признания
Также Тина отмечает, что сплетни о ней "фонтанируют небылицами" и "блещут перлами", но комментировать и озвучивать их она нужным не считает.
"Это чушь собачья. Я против сплетен. У меня в окружении и подруг мало, потому что я не сплетница", - призналась артистка.
Напомним, что ранее Тина Кароль трогательно обратилась к безвременно ушедшему мужу и показала щемящее фото.