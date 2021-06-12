RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кароль в тісній сукні без білизни запаморочила голову значним декольте: "сильно красива"

Автор: Lite

Тіна Кароль майстерно володіє мистецтвом зводити шанувальників з розуму своїми естетичними фотосетами, попутно демонструючи точені форми і хвилюючі вигини. Останні фотосети зірки виходять вельми спокусливими, а фани не встигають переводити дух, як українська поп-діва знову радує їх новою порцією розкішних фото.

Свіжий пікантний кадр опублікований на сторінці Тіни в Instagram.

Співачка розмістилася на підлозі в зручній позі. На ній - трикотажне облягаюче плаття-міді відтінку мокко зі значним пікантним вирізом в області декольте і кокетливими гудзиками. Помітно, що під вбранням зірки немає білизни. Вона зробила контрастний манікюр і педикюр з чорним лаком, схилила голову на бік і заворожила шанувальників променистою посмішкою.

"Дівчина, дівчинка, жінка - символ сім'ї затишку і тепла", - написала Тіна демонструючи свої міні-копії у вигляді воскових свічок.

Тіна Кароль показала розкішні груди в облягаючому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від споглядання своєї улюблениці.

  • Така сильно красива
  • Просто уособлення жіночності! Скільки тепла і любові
  • Прямо дівчинка-кокеточка
  • Прекрасна
  • Красунька
  • Шикарна
  • Яка чарівнысть
  • Принцеса
  • Така затишна
  • Супер

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала зухвалий образ у латексних штанях. Тоді фани назвали вбрання зірки "сімейним", натякаючи на любов Дана Балана до шкіряних штанів.

Читайте LITE в Google News
Новини України Тіна Кароль