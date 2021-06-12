Кароль в тісній сукні без білизни запаморочила голову значним декольте: "сильно красива"

Співачка розмістилася на підлозі в зручній позі. На ній - трикотажне облягаюче плаття-міді відтінку мокко зі значним пікантним вирізом в області декольте і кокетливими гудзиками. Помітно, що під вбранням зірки немає білизни. Вона зробила контрастний манікюр і педикюр з чорним лаком, схилила голову на бік і заворожила шанувальників променистою посмішкою.

"Дівчина, дівчинка, жінка - символ сім'ї затишку і тепла", - написала Тіна демонструючи свої міні-копії у вигляді воскових свічок.

Тіна Кароль показала розкішні груди в облягаючому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від споглядання своєї улюблениці.