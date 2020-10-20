RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Їсти картоплю і не товстіти: Аніта Луценко поділилася секретом стрункості

Автор: Lite

Тренер вчить дотримуватися балансу

Аніта Луценко розповіла у своєму Instagram, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.
Нещодавно тренер розповіла, що вважає, що держава повинна інформувати про шкоду правил здорового харчування. Тепер Луценко написала, що не варто боятися одного "шкідливого" продукту звинувачувати його у зайвих кіло, але при цьому дозволяти собі інші, наприклад, солодощі. Тренер нагадала, чим більше себе обмежуєш в чомусь, тим більше нас може потягнути на іншу "заборонену" їжу.

Популярні новини

Аніта Луценко не радить у всьому звинувачувати макарошки (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

"Часто люди бояться картоплі і макарончиків (це ж продукти для поправляння), але при цьому поглинають солодощі та булочки. Випадковість? Не думаю! Коли ми себе не обмежуємо в тому, що хочемо, то й не зриваємося потім на схоже, лише у великих розмірах. А у вас макарошки асоціюються зі здоровим харчуванням чи зі шкідливим?", - написала Аніта у своєму пості.

Аніта Луценко вважає, що справа - у балансі (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

Фолловери підтримали тренера в коментарях: "Правильно, Аніта, головне – знати міру", "Після Італії переконалася, що все індивідуально", "Їм картоплю, макарони і не вважаю їх шкідливими, якщо не поглинати мисками".

Нагадаємо, що Аніта Луценко поділилася порадами, як не переїдати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України телотренерАніта Луценкодиетафигура