Катя Осадча показала постільне фото і зачарувала іграми синочка

Катя Осадча намагається тримати шанувальників в курсі своїх справ і життя. Вона часто публікує нові фото і поповнює свої сторіс в Instagram. На її сторінці є чільне місце улюбленими чоловікові Юрію Горбунову і маленькому сину Івану. Хоч ведуча поки і не показує обличчя малюка, зате його тато встиг засвітити, як виглядає Ваня. До слова, малюк росте допитливим і любить активні ігри, а його компаньйонами вдома стають батьки. Так, Катя вирішила похвалитися автопарком синочка, якого зняла за захоплюючою грою.

Іван зосереджено розставляє іграшкові машинки на стандартні аркуші А-4 – як виявилося, так виглядають "гаражі" для його авто. До речі, до транспортних засобів малюка небайдужий і його тато, а також друг сім'ї Потап. Під час останнього візиту в гості до ведучих, репер і шоумен захопилися іграми з машинками Вані і самі поринули з головою в дитинство!

Катя сфотографувала сина за грою (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катя публікує кадри з різних куточків будинку, поступово знайомлячи з апартаментами, де проживе зіркова сім'я. На цей раз вона показала фото зі спальні. Теледіва розташувалася на ліжку в ніжно-рожевій сорочці і укуталась в білосніжну ковдру.

Катя показала фото з спальні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Чим холодніше на вулиці, тим тепліше ковдру", – поділилася простою істиною ведуча, яка, до речі, вирішила обійтися без макіяжу.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала, як грає з синочком в хованки.