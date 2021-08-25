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Катя Осадча вийшла на роботу через 5 днів після третіх пологів: яскраві фото

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча не втомлюється вражати своєю працьовитістю - вона працювала до останніх днів перед пологами. 19 серпня у ведучої та її чоловіка Юрія Горбунова народилася друга спільна дитина, а вже 24 серпня вона вийшла на роботу! Разом з чоловіком, у якого в цей день був день народження, вона відвідала урочистий парад на честь Дня Незалежності на Хрещатику, а після брала інтерв'ю у зіркових гостей на концерті італійської зірки Андреа Бочеллі.

Яскравими фото цього насиченого дня теледіва і багатодітна мама поділилася в Instagram.

Для появи на параді Катя вибрала наряд в українському стилі - білу сукню-вишиванку з золотистим візерунком і рукавами-ліхтариками. Святковий лук Осадча завершила взуттям на низькому ходу і зібраним в хвіст волоссям.

Вона багато позувала разом з чоловіком-іменинником, який був у синіх брюках і білій сорочці, і променисто посміхалася.

Катя Осадча блищала в сукні-вишиванці на параді до Дня незалежності (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Днем народження, Україно! 30 років - це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблені. Нехай 30-річчя стане золотим століттям і для нашої країни. Тільки вперед!" - написала телеведуча під фотографіями.

А ввечері 37-річна Осадча була вже на зйомках програми "Світське життя" на концерті Андреа Бочеллі - також разом з Горбуновим. Деякими кадрами зіркова пара поділилася в сторіз, а Юрій також виклав загальний знімок з дружиною і сім'єю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

На урочистому вечорі ведуча з'явилася в атласному синьому платті в підлогу вільного крою, яке приховало її фігуру. Ефектний образ вона доповнила фірмовим аксесуаром - капелюшком-таблеткою з пір'ям.

"Назад до роботи", - написала Катя під одним з кадрів.

Катя Осадча в шикарній сукні працювала через 5 днів після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники висловили здивування, що Осадча так швидко повернулася до роботи і світських виходів, і засипали її і Горбунова компліментами.

  • Вітаю з днем незалежності, з народженням синочка, з днем народження вашого чоловіка. Ви неймовірна, зразу після пологів в стрій!
  • Прекрасна пара
  • Дуже красиві
  • Катя красуня! З корабля на бал! З днем незалежності!!!
  • Зі святом!!! Катерина, ну ви дівчина моторна!
  • Катя, ну як ви це робите???
  • Такі класні
  • Катерина тільки народила, вже на святі!!!
  • Найкраща сім'я року!
  • Катюшенька, шо ж тобі вдома не сидиться! ранувато ще! Здоров'я тобі і твоїй сім'ї!
  • Боже, які ж ви красиві. Ви прям сяєте від любові, це здорово
  • Гарні та щасливі, з святом!

Раніше ми писали, що Катя Осадча зворушливо привітала чоловіка Юрія Горбунова з 51-річчям.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов