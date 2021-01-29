Кайфонули! Влад Яма з дружиною і сином відвідали дикі джунглі посеред спекотного Майамі

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном насолоджуються атмосферним відпочинком в Майамі. Вони вивчають навколишні визначні пам'ятки і будують плани на свою американську відпустку. Отже, пара встигла побувати в гостях у українського ведучого Анатолыя Анатоліча, який також відпочивав з родиною в США. Потім Влад, Ліліана і Леон вирушили в знаменитий місцевий заповідник, який справив на них незабутнє враження.

На сторінці хеореографа і його дружини в Instagram можна побачити безліч фото і видо з парку Flamingo Gardens. Ось Ліліана в джинсових шортах-спідниці, майці оливкового відтінку і масивных босоніжках позує біля ставка з птахами, щаслива мама і син обіймають величезну пальму, хлопчик милується на екзотичних павичів, а Ліліана з Владом роблять селфы на фоны цих дивовижних птахів.

"Заплатили $60, а задоволення отримали мінімум на $300. Ми опинилися в джунглях Флориди. Намагаючись не чекати чогось надзвичайного, поїхали в "Flamingo Gardens". Півгодини шляху і на вході нас зустрічають... павичі! Гаразд, збрехав, до цього касири забрали у нас приблизно $60 за вхід. Пообіцяли, що за 2,5 години можна все обійти. Правда. Хоча їхати зовсім не хотілося..." - зізнався суддя "Танців з зірками".

Зіркова сім'я зустрілися з фламінго, алігаторами, черепахами, орлами, совами, видрами, пеліканами, пантерою, американським чорним ведмедем, папугами, вони змогли подивитися і оцінити 3000 видів рослин і покататися на автопоїзді.

"Леон в повному захваті. Самі кайфонулі і вам бажаємо. Навіть годування птахів дохлими курчатами не затьмарило цей день", - уточнив хореограф.

Його дружина Ліліана також поділилася своїми враженнями від відвідування відомого заповідника.

Ліліана показала яскравий фотозвіт із заповідника в Майамі (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Як тільки потрапляєш в парк, одразу поринаєш в атмосферу джунглів. Уявляєте, прямо на вході нас зустрічають розкішні павичі і з задоволенням демонструють свої красиві хвости. Леон навіть примудрився помацати одного за пір'я. Складаэться враження царства неляканих птахів - вони спокійно гуляють поруч, примудряючись випрошувати їжу у відвідувачів", – розповіла цікавий факт дружина Влада.

Нагадаємо, що раніше дружина Влада Ями Ліліана показала апетитні пружні сідниці в облягаючих лосинах.