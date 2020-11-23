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Кайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'ї

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 14:15
Кайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'ї Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Співачка показала своїх чоловіків

Світлана Тарабарова вже двічі мама, у вересні на світ з'явилася її крихта-дочка. Співачка зізналася, що ім'я, яке отримала дівчинка, Марія, прийшов до подружжя під час подорожі по Іспанії. У Барселоні Тарабарова з чоловіком відвідали знаменитий собор Sagrada Família. Саме там, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана відчула ознаки токсикозу.

Але сьогодні співачка присвятила пост в мікроблозі не дитині, а своїм чоловікам, а конкретно - синочку Івану. Вона привітала його і всіх передплатників з Днем сина і показала зворушливі знімки, які просто умили фанатів і, звичайно, порадували.

"Тобі всього лише 2 роки, а ти вже найкращий старший брат, такий чуйний і уважний. Ми пишаємося тобою. Дякуємо, що ти у нас є. Сестричка Марія, мама Світлана і тато Олексій... і вся наша величезна батьківщина", - написала Тарабарова. - P. S.: цікаво, коли в тебе з'явиться insta і ти прочитаєш це?Сподіваюсь, років через 10".

Кайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'їКайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'їКайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'їКайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'ї

Кайфова матуся: Світлана Тарабарова захопила шанувальників рідкісними фото своєї сім'їСвітлана Тарабарова поділилася зворушливими знімками (фото: instagram.com/tarabarova/)

Фанати назвали Світлану просто кайфовой мамою і подякували за такі барвисті і щасливі знімки, побажавши всій родині співачки щастя і здоров'я.

Нагадаємо, що раніше Світлана Тарабарова зворушила шанувальників розповіддю про крихті-сина. Схоже, материнство повністю поглинуло співачку, але вона від цього стає все щасливішою з кожним днем.

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