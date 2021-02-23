Кайфую: Аніта Луценко похвалилася ідеальною фігурою і розсекретила найулюбленіше тренування

Знаменитий український тренер Аніта Луценко поділилася з фоловерами списком улюблених видів спортивних активностей, які допомагають їй підтримувати фігуру в ідеальному вигляді.
Аніта запостила у своєму Instagram знімок і поділилася особистим топом.
На фото Луценко стоїть задом до камери в спортивному залі, демонструючи ідеальні стрункі форми, накачану спину і руки. На Аніті білий спортивний костюм, який дозволяє розглянути ідельне тіло тренера с усіх боків.
"Мої улюблені види тренувань:
А ви від чого кайфуете?", - спитала Аніта у своїх фоловерів.
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)
Фолловери поділилися з Анітою своїми улюбленими видами тренувань, думки розділилися, хто любить танці, хтось бокс, а хтось і взагалі воліє лежати на дивані.
Нагадаємо, Аніта Луценко поділилась з фоловерами порадами, як не переїдати на свята.
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"Як це не дивно, але приблизно раз в день мені доводиться комусь відповідати, що я їм всю їжу, немає обмежень в м'ясі, рибі, яйцях, цукрі, десертах. І я не тренуюся цілодобово", - написала Аніта.