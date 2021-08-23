Кайлі Дженнер вагітна другою дитиною

24-річна Кайлі Дженнер і її бойфренд, 29-річний музикант Тревіс Скотт, тільки недавно оголосили про возз'єднання. І схоже, в парі панує повна гармонія. Про те, що Кайлі вагітна, новини стали з'являтися вже давно. І спровокувала чутки сама інстадіва. Так, вона плутала сліди, постячи старі фото, а в сторіз з'являлася в інших образах. Це і наштовхнуло фанатів на думки про вагітність дівчини.

Пізніше своє слово сказали рідні мільярдерки. Так, Кейтлін Дженнер (батько дівчини) натякнула, що незабаром очікує появи на світ ще одного онука. Після не втрималися і інсайдери. На думку джерела, близько до пари, вся сім'я просто"в захваті".

Кайлі Дженнер з Тревісом (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Вона майже два роки намагалася завагітніти, - поділився інсайдер. - Вона завжди хотіла ще одну дитину приблизно того ж віку, що і Стормі". Сама Кайлі в інтерв'ю закликалася, що вона безумовно відчуває бажання подарувати малятку брата або сестру, але "у неї поки немає чіткого плану".

Пара поки безпосередньо не підтвердила інформацію про вагітність. Навіть навпаки, Кайлі намагається поводити себе, немов все це домисли. Наприклад, публікує фото в повний зріст з плоским животом. Але так само вона чинила, коли була вагітна Стормі.