Кайлі Дженнер в пікантному боді похвалилася пружними сідницями і апетитними грудьми

Зірка показала нові фото

Кайлі Дженнер ніколи не соромилася показувати своє розкішне тіло з усіх боків. І ось – черговий привід блиснути пружними сідницями і пишними грудьми. Дівчина опублікувала фото зі своєю старшою сестрою Кендалл Дженнер. Знімки були зроблені для спільної кампанії дівчат і стали чудовим контентом для вітального посту на честь Кендалл, якій днями виповнилося 25.

Сестри випустили оновлену лінію косметики (фото: instagram.com/kyliejenner)

Обидві сестри приміряли спокусливі чорні вбрання. Кендалл красується в чорному ліфі на тонких бретелька і шортах з високою посадкою. А Кайлі підібрали образ максимально спокусливий. 23-річна бізнесвумен одягла відверте чорне боді з блискучої тканини з вирізом на спині і високим коміром. Вона повернулася до камери задом, показавши спокусливі вигини своєї знаменитої на весь світ фігури.

Доповнюють образ вишукана зачіска: волосся зірці уклали в гладку зачіску та заплели в пучок, а також великі золоті сережки-кільця. Виглядала зірка неймовірно спокусливо, за що отримала масу компліментів від відданих фанатів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер постала в пікантному вбранні для Хеллоуїна, примірявши образ героїні коміксів.