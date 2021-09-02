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Кендалл Дженнер в спокусливому боді оголосила про новий статус: неймовірно щаслива

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США, Четвер 02 вересня 2021 19:34
Кендалл Дженнер в спокусливому боді оголосила про новий статус: неймовірно щаслива Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер за допомогою свого блогу розповіді про зміни. Теледіва і супермодель тепер може похвалитися ще одним статусом: вона стала креативним директором онлайн-рітейлера FWRD.

Щоб повідомити таку новину, зірка підібрала спокусливе вбрання з новинок осінньо-зимових колекцій.

Кендалл позує на дивані, одягнувши спокусливе боді з довгими рукавами і горловиною. Волосся 25-річна знаменитість розпустила, а макіяж зробила ледь помітним. Так, щоб ніщо не відволікало шанувальників від природної краси однієї зі знаменитих на весь світ сестер.

Кендалл Дженнер в спокусливому боді оголосила про новий статус: неймовірно щаслива

Кендалл Дженнер тепер креативний директор (фото: instagram.com/kendalljenner)

Також Кендалл і команда FWRD вже створили спеціальну кампанію, в якій модель і креативний директор демонструє стильні речі з нових колекцій. Над створенням кампейну працювали фотограф Глен Лачфорд і стиліст Карлос Назаріо.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер також активно розвиває свій бізнес - виробництво текіли 818 Tequila. Незважаючи на критику, зірка наполегливо працює і вже досягла чималих результатів. Для активації продажів вона особисто бере участь у всіх процесах виробництва і викладає кожен крок в мережу. Популярність Кендалл відмінно працює для просування товару. Зараз на сторінку її марки підписано вже понад 660 тисяч фоловерів.

Раніше ми писали про 5 українських дизайнерів, які одягають всесвітньо відомих зірок, включаючи Кендалл Дженнер.

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