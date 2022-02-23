ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кейт Міддлтон спантеличила принца Вільяма

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 21:00
Кейт Міддлтон спантеличила принца Вільяма Кейт Миддлтон рассказала как пугает мужа (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла, що жартує з принцом Вільямом про те, що хоче завести ще одну дитину.

Про це повідомляти The Sun.

Під час візиту в розважальний парк Lego PlayLab в Копенгагені Кейт Міддлтон скотилася з іграшкової гірки, після чого поспілкувалася з батьками дітей, які теж прийшли туди зі своїми сім'ями. Міддлтон хотіла побачити нововведення, які приймають в Данії для розвитку дітей молодшого віку.

"У дусі того, де я перебуваю, я повинна була це зробити", - розповіла вона, скотившись з гірки.

А потім і зовсім запропонувала принцу завести ще одну дитину.

"Вільям завжди турбується про те, коли я зустрічаюся з однорічними дітьми. А я приходжу додому і кажу: "Давай ще одного", - пояснила жарт герцогиня Кембриджська.

Герцогиня виглядала зразком елегантності, коли прибула в Данію, на ній було червоне плаття і біла блузка, роблячи відсилання до квітів данського прапора.

Данія вважається флагманом передової практики завдяки своєму іноваційному підходу до раннього виховання, а також незмінно входить в список країн з найщасливішими людьми в світі.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому

Читайте LITE в Google News
Кейт Міддлтон Принц Вільям
STYLER
У сільській школі "впливова" вчителька принижує дітей з бідних сімей. Мама учня волає від безвиході
У сільській школі "впливова" вчителька принижує дітей з бідних сімей. Мама учня волає від безвиході