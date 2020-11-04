Кіркоров заявив про возз'єднання України і Росії, показавши відео з Поляковою

Філіп Кіркоров і Оля Полякова зустрілися в Дубаї в рамках великого концерту PaRus 2020. Знаменитий російський співак і популярна українська артистка в Об'єднаних Арабських Еміратах виступають на одній сцені 4 листопада.

Подібну зустріч з колегою Кіркоров вже назвав у своєму Instagram в stories "возз'єднанням України і Росії".

У поїздку в ОАЕ співак вирушив разом з дітьми. Він також показав в мережі відео, як весело провів час з малюками перед шоу, купаючись і загоряючи на узбережжі Перської затоки.

Вирушаючи на концерт, Кіркоров розмахував флаєрами та жартівливо кликав Полякову: "Оля, де ж ти? Ми тебе чекаємо на шоу... у них тут усі в масках - Хеллоуїн триває!"

Філіп Кіркоров та Оля Полякова разом виступають на концерті в ОАЕ 4 листопада (фото: скріншот instagram.com/polyakovamusic)

"Яка символічна зустріч в Дубаї на День народної єдності! ...Возз'єднання!", - підписав кадри Король Сонця після зустрічі з Королевою Ночі, яку привітав обіймами та квітами.

Філіп Кіркоров і Оля Полякова зустрілися в ОАЕ 4 листопада (фото: скріншот instagram.com/fkirkorov)

Полякова, яка нещодавно зіткнулася з хвилею критики через концерти в Україні під час пандемії, також вже поділилася зі своїми шанувальниками в мережі кадрами з прогулянки пляжем, а також показала, як на балконі підспівувала виступаючому Кіркорову, готуючись вийти на сцену: "Якщо хочеш забути - забудь..."

Відео: Оля Полякова і Філіп Кіркоров на концерті в ОАЕ 4 листопада

Крім Кіркорова і Полякової, на міжнародному музичному фестивалі PaRus 2020 також виступають і інші відомі російські виконавці: Леонід Агутін, Стас Михайлов, група "Іванушки International", "Хор Турецького".

Організатори концерту називають сьогоднішній виступ 4 листопада Філіпа Кіркорова та Олі Полякової "Кращим шоу Росії і України на одній сцені".

Зазначимо, що спільні виступи артистів вже стали майже традицією. Так, ще до початку карантину в січні Полякова з Кіркоровим запалювали під "Шлепки" на дитячому дні народження в США, а торік у жовтні Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині.

Філіп Кіркоров та Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Раніше повідомлялося, що фани масово здавали квитки на концерт Полякової у Києві в Палаці спорту.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потрапила в грандіозний скандал з концертом у Харкові - співачку та організаторів звинуватили у порушенні карантинного законодавства, було навіть відкрито кримінальну справу.