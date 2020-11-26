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Кокетлива Кухар без білизни в пікантному вбранні ненароком засвітила оголені груди

Автор: Lite

Прима-балерина показала пікантне фото

Катерина Кухар здобула славу суворої, прискіпливої, але справедливої судді "Танців з зірками 2020". До того ж, вона дуже мудра жінка, до порад якої присушивается армія шанувальників в соцмережах, адже прима-балерина ділиться з ними своїми спостереженнями, досвідом і дає життєві поради на різні теми. Катерина може похвалитися точеними формами і відмінним почуттям стилю. Але, як виявилося, їй не чужі і маленькі пустощі, кокетство. Наприклад, вона показала пікантне фото, на якому чітко видно, що на судді танцювального шоу немає білизни!

Катерина відображена в літньому платті кольору фуксії з розрізом під грудьми і до самої талії – крізь нього можна розглянути оголені груди знаменитості. Вона весело сміється, а вітер "підправив" зачіску прими-балерини. До речі, фото раніше було зроблено під час фотосету для популярного глянцевого журналу.

Катерина Кухар зачарувала пікантним фото (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Чи вірите в силу вдячності? Кажуть, що це найшвидший шлях до достатку! Давайте напишемо в коментарях, за що ви вдячні цього дня... Я почну:
За аромат квітів на столику біля ліжка;
За майбутній спектакль;
За любов;
За можливість насолоджуватися музикою в поїздці", – оголосила свій список прима-балерина.

"Стильна і найкрутіша", "Яка Ви тут чарівна", "Яка красуня", "Миле створіння!", "Яка прекрасна усмішка", "Катя, Ви повинні бути саме такою ніжною, легкою тримайте свою силу в середині... Вам личить бути слабкою. в цьому Ваша сила", – писали зачаровані коментатори.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар в пікантній блузці-топі захопила витонченістю і стилем.

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