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З кокосом і в рушнику на голе тіло: Лобода порадувала фанатів гарячими фото з відпочинку

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 14:15
З кокосом і в рушнику на голе тіло: Лобода порадувала фанатів гарячими фото з відпочинку Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода показала, як носити модний капелюх

Лобода вміє залишатися стильною і в холодному місті, і на райських островах на відпочинку. Днями співачка показала приклад, як носити трендові шкіряні штани. Сьогодні зірка у своєму мікроблозі продемонструвала новый лук: стильний капелюх і сонячні окуляри, а ось "з одягу" на Світлані... тільки рушник.

З кокосом і в рушнику на голе тіло: Лобода порадувала фанатів гарячими фото з відпочинкуЗ кокосом і в рушнику на голе тіло: Лобода порадувала фанатів гарячими фото з відпочинкуВідпочинок - на те й відпочинок, щоб відпочивати від одягу (фото:instagram.com/lobodaofficial/)

На знімках, які співачка показала в сторіс свого Instagram, вона п'є кокосовий сік з трубочки і радісно посміхається. По фото видно, що погода просто чудова, зірка, мабуть, тільки скупалася і зняла мокрий купальник, накинувши на себе сухе рушник. Також співачка залишила свої прикраси, крестики та підвіску, вони не заважають.

Нагадаємо, що нещодавно співачка відсвяткувала свій день народження. Цей день популярна українська співачка вирішила відзначити романтичної фотосесією, яку вона влаштувала у ванній. Для яскравих фото артистка вибрала прозорий бюстгальтер і прикраси на шию. Крім того, позаду себе вона поставила величезний букет червоних троянд, а в руці тримала келих вина.

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