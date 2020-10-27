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С кокосом и в полотенце на голое тело: Лобода порадовала фанатов горячими фото с отдыха

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 14:15
С кокосом и в полотенце на голое тело: Лобода порадовала фанатов горячими фото с отдыха Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода показала, как носить модную шляпу

Лобода умеет оставаться стильной и в холодном городе, и на райских островах на отдыхе. На днях певица показала пример, как носить трендовые кожаные штаны. Сегодня звезда в своем микроблоге продемонстрировала новый лук: стильную шляпу и солнечные очки, а вот "из одежды" на Светлане... только полотенце.

С кокосом и в полотенце на голое тело: Лобода порадовала фанатов горячими фото с отдыхаС кокосом и в полотенце на голое тело: Лобода порадовала фанатов горячими фото с отдыхаОтдых - на то и отдых, чтобы отдыхать от одежды (фото:instagram.com/lobodaofficial/)

На снимках, которые певица показала в сторис своего Instagram, она пьет кокосовый сок из трубочки и радостно улыбается. По фото видно, что погода просто отличная, звезда, видимо, только искупалась и сняла мокрый купальник, накинув на себя сухое полотенце. Шикарные золотые украшения, крестики и кулончик, певица решила не снимать.

Напомним, что недавно певица отпраздновала свой день рождения. Этот день популярная украинская певица решила отметить романтической фотосессией, которую она устроила в ванной. Для ярких фото артистка выбрала прозрачный бюстгальтер и украшения на шею. Кроме того, сзади себя она поставила огромный букет красных роз, а в руке держала бокал вина.

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