Цукерочка: Наталя Могилевська в міні дала поради, як завжди бути в тонусі

На знімку 45-річна зірка відображена якраз на зйомках нового шоу "Співають всі!". Наталя красиво сіла на краю сцени, демонструючи свої стрункі ніжки. Наряд у вигляді бежево-чорної міні-сукні ефектно обіграв підтягнуту фігуру виконавиці.

Наталя Могилевська показала стрункі ніжки в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Схудла Могилевська розкрила, що допомагає їй залишатися бадьорою і енергійною.

"ТОП-5 секретів, як відчувати себе зарядженим і бути в тонусі в насичені дні зйомок. А найцінніший - останній пункт.



1. Планування



Секрет успішних людей - чітке планування свого дня. Розробка графіка на день сприяє досягненню цілей. Без чіткого плану, звичайно ж, можна досягти поставленої мети, але на процес її досягнення піде значно більше часу і сил. Щовечора перед знімальним днем я затверджую план на день зі своїм особистим асистентом. Так, можуть бути відхилення від графіка, форс-мажори, але все це простіше вирівняти коли є встановлений час для інших справ.



2. Харчування, раціон



Для забезпечення гарного самопочуття і енергії на весь день важливо дотримуватися раціону харчування і питного режиму. Раніше в своїх постах я ділилася правилами для схуднення, які для мене розробила @samoylenko_diet і загальними правилами, які допоможуть всім. Рекомендую почитати.



3. Сну



Здоровий сон є важливою складовою. Повертаючись додому після зйомок о 22.00-23.00 і, переступаючи поріг свого будинку, відразу готуюся до сну. Нагадую ще раз всім, що дуже важливо лягати спати хоча б в той же день, в який ви і прокинулися, тобто до 24:00. А ще краще - до 22:00-23:00.



4. Команда



Найкраща і сильна підтримка в роботі - це команда людей, яка тебе оточує! Завжди простіше працювати серед людей і з людьми, які тебе підтримують, яким цікаві твої ідеї та їх реалізація в життя.



5. Позитивний настрій, віра в себе і фінальний результат



У будь-якій справі завжди можливі труднощі і невдачі, які можуть вплинути на роботу і загальний настрій. У такі моменти я виділяю собі 5 хвилин, щоб згадати про свої цілі і про результат, до якого прагну. Головне не вганяти себе в стан "накручування". Будь-яку проблему можна вирішити!" - поділилася рекомендаціями співачка.

Наталя Могилевська розповіла, що допомагає їй залишатися бадьорою і енергійною (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники не залишили Наталію без компліментів і подякували за корисну інформацію.