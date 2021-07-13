Конфетка: Наталья Могилевская в мини дала советы, как всегда быть в тонусе

На снимке 45-летняя звезда запечатлена как раз на съемках нового шоу "Співають всі!". Наталья красиво села на краю сцены, демонстрируя свои стройные ножки. Наряд в виде бежево-черного мини-платья эффектно обыграл подтянутую фигуру исполнительницы.

Наталья Могилевская показала стройные ножки в соблазнительном наряде (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Похудевшая Могилевская раскрыла, что помогает ей оставаться бодрой и энергичной.

"ТОП-5 секретов, как чувствовать себя заряженным и быть в тонусе в насыщенные дни съемок. А самый ценный - последний пункт.



1. Планирование



Секрет успешных людей - четкое планирование своего дня. Разработка графика на день способствует достижению целей. Без четкого плана, конечно же, можно достигнуть поставленной цели, но на процесс ее достижения уйдет значительно больше времени и сил. Каждый вечер перед съемочным днем я утверждаю план на день со своим личным ассистентом. Да, могут быть отклонения от графика, форс-мажоры, но все это проще выровнять когда есть установленное время для других дел.



2. Питание, рацион



Для обеспечения хорошего самочувствия и энергии на весь день важно придерживаться рациона питания и питьевого режима. Ранее в своих постах я делилась правилами для похудения, которые для меня разработала @samoylenko_diet и общими правилами, которые помогут всем. Рекомендую почитать.



3. Сон



Здоровый сон является важной составляющей. Возвращаясь домой после съемок в 22.00 - 23.00 и, переступая порог своего дома, сразу готовлюсь ко сну. Напоминаю еще раз всем, что очень важно ложиться спать хотя бы в тот же день, в который вы и проснулись, то есть до 24:00. А еще лучше — до 22:00-23:00.



4. Команда



Самая лучшая и сильная поддержка в работе — это команда людей, которая тебя окружает! Всегда проще работать среди людей и с людьми, которые тебя поддерживают, которым интересны твои идеи и их реализация в жизнь.



5. Позитивное настроение, вера в себя и финальный результат



В любом деле всегда возможны трудности и неудачи, которые могут повлиять на работу и общее настроение. В такие моменты я выделяю себе 5 минут, чтобы вспомнить о своих целях и о результате к которому стремлюсь. Главное не вгонять себя в cостояние "накручивания". Любую проблему можно решить!" - поделилась рекомендациями певица.

Наталья Могилевская рассказала, что помогает ей оставаться бодрой и энергичной (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики не оставили Наталью без комплиментов и поблагодарили за полезную информацию.