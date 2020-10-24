Був контакт з потенційно хворим: Ребрик здала тест на COVID-19 і оприлюднила результат

Лілія Ребрик навіть під час весняного локдауна регулярно виходила в ефір програми "Ранок з Україною" і заряджала шанувальників отптимизмом і позитивом з екрану ТВ. Знімальна група і сама теледіва дотримувалися всіх заходів безпеки і сантиарных норм, але епідеміологічна ситуація в країні погіршується, а кількість хворих коронавірусною інфекцією з кожним днем зростає. Так, Лілія зізналася в Instagram, що їй довелося пройти тестування на COVID-19, адже у її співведучого Анатолія Анатоліча були підозри на коронавірусну інфекцію.

Ведуча зазначила, що день провела в ізоляції і не бачилася з рідними. І ось, нарешті, отримавши негативний результат, вся "дика сімейка" об'єдналася. Лілія показала щасливе фото з чоловіком Андрієм Диким і доньками Поліною і Діаною.

"Я пішла на ПЛР-тестування, так як мала контакт з на той момент ймовірно хворим Толічем (відставити паніку! На щастя, він абсолютно здоровий!) Мої "враження": процедура не з приємних, і до того ж не з дешевих ... . Ну і хоч відчуваю себе абсолютно нормально, але, знаючи про багатьох випадках безсимптомного перебігу хвороби, все ж трохи нервувала", - поділилася своїми переживаннями ведуча.

Лілія Ребрик провела день на самоізоляції і скучила за родиною (www.instagram.com/liliia.rebrik)

"Але є і плюс в цій ситуації! Це - несподіваний вихідний, який на мене як з неба звалився у вигляді "самоізоляції"! Нарешті виспалася, словом. Ось і не вір тепер, що всесвіт тебе чує! В результаті тест - негативний і сьогодні повертаюся до роботи", - повідомила щаслива Лілія.

Через час Лілія опублікувала селфі з гримерки, на якому хитро і кокетливо посміхається.

Лілія після негативного тесту повернулася до роботи (www.instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розбурхала мережу романтикою з коханим – чоловіком Андрієм Диким.