Копія тата: Ольга Сумська шокувала фанатів селфі зі своєю молодшою дочкою

Ольга Сумська в одному з недавніх інтер'ю, не стримуючи емоцій, зізналася, що свого часу не дала достатньо любові старшій доньці Антоніні Паперній, коли та була маленькою.

Актриса розплакалася прямо перед камерою, розповідаючи про втрачений час, яке вже не повернути.

То ж зі своєю молодшою дочкою співачка проводить вільний час, як мовиться, по максимуму. Ольга поділилася яскравими знімками з відпочинку у своєму мікроблозі: тато, мама і дочка позують на фото гірської річки в Карпатах. Вся сім'я весело проводить новорічні свята.

"Найтепліший Новий рік в Яремче разом з родиною! Поляна кохання, природнє джерело Нафтусі поряд з Прутом, гори і полонини, фантастичне повітря... Далі лунає легендарна пісня... "І у синю даль, понад горами лине пісня ця... Про мою любов, ти рідна матінка моя, земля...", - написала Ольга під знімками.

Ольга Сумська поділилася фото з сімейного відпочинку (фото: instagram.com/olgasumska/)

Фанати тут же засипали актрису і її сім'ю компліментами, зрадівши, що у Ольги така красуня-донька. А ще вони відзначили, що Анна, так звуть дочку Сумської та Віталія Борисюка, дуже схожа на батька, буквально, те ж лице!

Як доча схожа на тата

Ви фантастична красуня!

Яка чудова родина. Щастя Вам. Міцного здоров'я і благополуччя

Гарні

Клас! Молодці!

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася простим рецептом грибочків-яєць і торта з ківі. Улюблене з дитинства! Вся родина і гості будуть в захваті від такого частування.