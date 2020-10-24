Копія! Влад Яма вразив схожістю з сином на ексклюзивному дитячому фото

Влад Яма нещодавно вперше публічно показав обличчя сина Леона – хлопчик прийшов з татом на зйомки нового розважального шоу і навіть допомагав йому виконувати складні завдання. Після цього хореограф опублікував в Instagram фото хлопчика і, нарешті, показав його шанувальникам. Вони відразу ж виявили схожість судді Танців з зірками і його синочка, а тепер тільки зміцнилися в своїй думці після публікації дитячого фото Влада.

Хореограф показав знімок з сімейного архіву – на чорно-білому кадрі посміхається 6-річний білявий хлопчина, притулившись головою до берези.

"Вже я. Ще з волоссям", - жартома підписав фото суддя Танців з зірками.

Шанувальників вразило схожість трьох поколінь в сім'ї хореографа – вони зазначили, що Леон дуже схожий на дідуся Миколу Петровича, а також зіркового тата.

Влад Яма показав дитяче фото (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Вам з волоссям було краще", - зауважив хтось із шанувальників Влада. "В 6 років – так", - відповів хореограф. "Син дуже на вас схожий, Влад", - написала одна з підписниць судді Танців з зірками. "Ага", - погодився він.

Ви дуже схожі на свого тата, а Ваш син дуже схожий на Вас!

Син копія

Леон копія Вас!

От взагалі не схожі Влад дорослий і дитина Влад. І в цьому є своя принадність. Якогось роду трансформація . Фото дитяче - чудове. І ви, нинішній, - чудовий і яскравий!

Ось тут дуже схожий на вас синулик

Красень

Тепле і щире фото

Який цікавий

На нещодавно опублікованому сімейному фото можна побачити батьків хореографа і переконатися, що Влад та його син Леон дуже схожі на батька судді Танців з зірками.

Влад Яма не часто публікує фото з батьками (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що раніше Влад Яма з дружиною Ліліаною показав романтику тільки для двох.