Копия! Влад Яма поразил сходством с сыном на эксклюзивном детском фото

Влад Яма недавно впервые публично показал лицо сына Леона – мальчик пришел с папой на съемки нового развлекательного шоу и даже помогал ему выполнять сложные задания. После этого хореограф опубликовал в Instagram фото мальчика и, наконец, показал его поклонникам. Они сразу же обнаружили сходство судьи Танцев со звездами и его сыночка, а теперь только укрепились в своем мнении после публикации детского фото Влада.

Хореограф показал снимок из семейного архива – на черно-белом кадре улыбается 6-летний белокурый мальчик, прислонившись головой к березе.

"Уже я. Еще с волосами", - в шутку подписал фото судья Танцев со звездами.

Поклонников поразило сходство трех поколений в семье хореографа – они отметили, что Леон очень похож на дедушку Николая Петровича, а также звездного папу.

Влад Яма показал детское фото (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Вам с волосами было лучше", - заметил кто-то из поклонников Влада. "В 6 лет – да", - ответил хореограф. "Сын очень на вас похож, Влад", - написала одна из подписчиц судьи Танцев со звездами. "Ага", - согласился он.

Вы очень похожи на своего папу, а Ваш сын очень похож на Вас!

Сын копия

Леон копия Вас!

Вот вообще не похожи Влад взрослый и Влад ребенок. И в этом есть своя прелесть. Какого-то рода трансформация . Фото детское - чудесное. И вы, нынешний, - замечательный и яркий!

Вот здесь очень похож на вас сынулик

Красавчик

Теплое и искреннее фото

Какой интересный

На недавно опубликованном семейном фото можно увидеть родителей хореографа и убедиться, что Влад и его сын Леон очень похожи на отца судьи Танцев со звездами.

Влад Яма не часто публикует фото с родителями (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что ранее Влад Яма с женой Лилианой показал романтику только для двоих.