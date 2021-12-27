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Королева свята: Ребрик в атласній сукні запаморочила голову глибиною декольте

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Понеділок 27 грудня 2021 15:42
Королева свята: Ребрик в атласній сукні запаморочила голову глибиною декольте Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Styler

Лілія Ребрик днями відзначила трояндове весілля з чоловіком Андрієм Диким-закохані в офіційному шлюбі вже 10 років і ростять двох дочок: Діану і Поліну. Весільну подорож молодята провели в Барселоні, куди вирушили на вікенд тільки вдвох. А перед поїздкою ведуча встигла знятися в декількох яскравих фотосесіях.

Результатом однієї з них Лілія поділилася в Instagram.

Лілія позує в струмуючому шовковому бежево-золотому платті-міді на тонких бретелях зі спокусливим декольте. Талію вона підкреслила поясом, вибрала бежеві відкриті босоніжки в тон і зробила макіяж, об'ємно уклала волосся.

Королева свята: Ребрик в атласній сукні запаморочила голову глибиною декольте

Лілія Ребрик показала ошатний святковий образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча з посмішкою наряджає величезну красиву ялинку, під якою лежать коробки з подарунками.

"Ну що - всі записалися на манікюри, педикюри, фарбування? Всі встигають причесати пір'ячко? Ви вже образи собі придумали? Який манікюр робите-новорічна, зимова тематика, червона класика чи завжди стильний френч? Що по зачісках-вдома чи в салоні? Довге чи коротке волосся? Локони чи пряме? Блондинка чи брюнетка? Діліться жіночими секретами, не тримайте в собі!"- закликала допитлива зірка.

Королева свята: Ребрик в атласній сукні запаморочила голову глибиною декольте
Лілія Ребрик вже підготувалася до зустрічі Нового року (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У мене починається ефірний тиждень, купа справ, вистав, подарунки, цей період називається "встигнути все". Але! Якщо не встигаєте записатися в салон - то пофарбувати волосся завжди можна і в домашніх умовах. Дякую карантину, який свого часу навчив нас не боятися цього процесу", - зізналася вона.

Шанувальники оцінили святковий образ Лілії і залишили для неї компліменти в коментарях.

  • Красуня
  • Яке плаття
  • Гарне плаття
  • Дуже хочу такий колір волосся, як у Вас!
  • Як завжди шикарна Лілія
  • Супер

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик в яскравому легкому платті поділилася грайливим святковим настроєм.

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Лілія Ребрик
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