Королева свята: Ребрик в атласній сукні запаморочила голову глибиною декольте

Лілія Ребрик днями відзначила трояндове весілля з чоловіком Андрієм Диким-закохані в офіційному шлюбі вже 10 років і ростять двох дочок: Діану і Поліну. Весільну подорож молодята провели в Барселоні, куди вирушили на вікенд тільки вдвох. А перед поїздкою ведуча встигла знятися в декількох яскравих фотосесіях.

Результатом однієї з них Лілія поділилася в Instagram .

Лілія позує в струмуючому шовковому бежево-золотому платті-міді на тонких бретелях зі спокусливим декольте. Талію вона підкреслила поясом, вибрала бежеві відкриті босоніжки в тон і зробила макіяж, об'ємно уклала волосся.

Лілія Ребрик показала ошатний святковий образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча з посмішкою наряджає величезну красиву ялинку, під якою лежать коробки з подарунками.

"Ну що - всі записалися на манікюри, педикюри, фарбування? Всі встигають причесати пір'ячко? Ви вже образи собі придумали? Який манікюр робите-новорічна, зимова тематика, червона класика чи завжди стильний френч? Що по зачісках-вдома чи в салоні? Довге чи коротке волосся? Локони чи пряме? Блондинка чи брюнетка? Діліться жіночими секретами, не тримайте в собі!"- закликала допитлива зірка.



Лілія Ребрик вже підготувалася до зустрічі Нового року (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У мене починається ефірний тиждень, купа справ, вистав, подарунки, цей період називається "встигнути все". Але! Якщо не встигаєте записатися в салон - то пофарбувати волосся завжди можна і в домашніх умовах. Дякую карантину, який свого часу навчив нас не боятися цього процесу", - зізналася вона.

Шанувальники оцінили святковий образ Лілії і залишили для неї компліменти в коментарях.