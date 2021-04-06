Шкіра, як у супермоделі: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розкрила секрет сяючого зовнішнього вигляду

"Я вивчаю бренди чистої косметики протягом останніх декількох тижнів, і мені сподобалося використовувати засоби по догляду за шкірою @noblepanacea. Колекція Brilliant поліпшила сяйво і текстуру моєї шкіри, а формули оптимально захищені в активних щоденних дозах і на 100% підлягають переробці завдяки співпраці з @terracycle...", - поділилася Роузі, тим самим висловивши свою любов брендам косметики за максимально натуральним складів.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі видала свій секрет (фото: instagram.com/rosiehw)

В підтвердження того, що продукти "працюють", вона виклала фото крупним планом. І гладка, сяюча шкіра без натяку на втому стала кращим доказом.

До речі, ще один секрет Роузі - легкий макіяж з натуральними відтінками помади і рум'ян. Модель пофарбувала тільки верхній ряд вій, що допомогло зробити погляд милим і чистим, а брови зробила максимально природної форми і широкими. Беремо до уваги!