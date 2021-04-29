У шкіряних шортах і сукні за 9 900 грн: стильна Каменських вразила спокусливими луками

Розслаблений курортний образ з нотками пікантності був Насті дуже до лиця. На ній -туніка-сітка відтінку кави з молоком і зручні короткі шкіряні шорти на резинці. Вона доповнила лук чорним капелюшком з атласною стрічкою і одягла на плечі місткий шкіряний рюкзак.

"Пізнаючи світ, пізнавати і себе. Вдячна за весь цей досвід", – підписала знімок знаменитість.

Настя поділилася спокусливим фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Друге фото - протилежний першому образ: вишуканий, елегантний і стильний. На знімку Настя перетворилася на справжню леді. На ній - атласна вечірня сукня від українського бренду Olya Mak смарагдового кольору асиметричного крою з одним рукавом, що підкреслила форми зірки. Вартість розкішного жіночного вбрання - 9 900 грн.

Настя Каменських постала в розкішному образі (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя доповнила свій вечірній лук дорогим кольє з великими каменями в тон сукні, браслетом, каблучкою і сережками з єдиного ювелірного набір.

Скріншот (instagram.com/olyamak_official)

"Я вірю, що щастя - це дієслово. Любити, посміхатися, обіймати, піклуватися. Пробувати нове. Наважуватися. Слідувати за мрією. Радувати інших і радіти самому. Одягти улюблені прикраси, святкове плаття і влаштувати собі свято. Просто так. Без приводу. І тоді кожен день може стати особливим", - поділилася рецептом щастя зірка.