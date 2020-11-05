У шкірі з ніг до голови: зухвала Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною образу
Співачка змінила зачіску і пофарбувала волосся
Надя Дорофєєва має власний неповторний впізнаваний стиль і смак в одязі, а її прихильники вважають співачку модною іконою. Зірка завжди відкрита для експерементів з луками і з задоволенням приміряє оригінальні вбрання і трендові аутфіти. Так. одне з актуальних напрямків – речі зі шкіри – не залишило байдужою зірку. Надя знялася в шкіряному комплекті червоно-коричневого глибокого відтінку і опублікувала кадри в Instagram.
На співачці – ансамбль від українського бренду the Coat. Трендовий піджак з еко-шкіри, широкі бермуди з високою посадкою і топ-корсет, на ногах – жокейські чоботи на грубій масивній підошві, як асесуарів – модна текстильна сумочка і золоте намисто. Особливу увагу привертає нова зачіска і коричнево-шоколадний колір волосся.
Надя Дорофєєва постала в новому образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Відмінний знімальний день". – запевняє у підписі до фото Надя і обіцяє прихильникам багато новинок.
Надя Дорофєєва змінила імідж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Цукерочка", – оцінила образ дизайнер the Coat Катя Сільченко. "Вау!" – вторила їй продюсер Ірина Горова.
- Неймовірно красива
- Ти неймовірна
- Яка ти ж все-таки красива
- Шикарна
- Просто королева
- Фешн діва
- Надь, тобі так личить цей образ
- Несподіваний і красивий образ
- Ти приголомшлива
Нагадаємо, що раніше Позитив показав ексклюзивні закулісні кадри з Надею Дорофєєвою.