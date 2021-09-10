Красива, як мама: Різ Уізерспун захопила схожістю з дочкою-іменинницею

На ньому Ава виглядає, як завжди, неймовірно красивою і схожою на свою маму. А тому просто підірвала мережу.

Ава в зеленому в'язаному гачком топі позує на тлі стіни з золотистих блискіток. Образ іменинниці доповнили трендові золоті ланцюжки, а також великі сережки. Макіяж дівчині зробили з виразними стрілками і блиском на губах. Ава виглядає просто розкішно, а тому отримала масу компліментів.

Дочка Різ Уізерспун - її копія (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"З Днем народження мою милу дівчинку... Вибачте... Я маю на увазі мою дорослу дочку!!! Неможливо описати словами, як я пишаюся тобою. Ти виросла в незвичайну людину, яка так піклується про навколишній світ. Мені так пощастило, що ти освітила моє життя. Я люблю тебе, Ава!!",- написала Різ під фото.

Шанувальники голлівудської актриси здивувалися, якою красунею стала дівчина і як схожа вона на зіркових батьків. Зокрема, на маму. "Справжня богиня", "Твоя близнючка", "Зпершого погляду я подумав, що це ти", "Дуже-дуже красива", "О боже, вона виглядає, точно, як ти", "Омг, я правда думала, що це ти... З днем народження її! (І вона завжди буде вашою маленькою дівчинкою", - пишуть розчулені шанувальники.