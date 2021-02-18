Красива, як мама: Сальма Хайек захопила мережу рідкісними фото з 13-річною донькою

Сальма Хайєк показала серію нових фото в купальнику, захопивши своєю розкішною фігурою. Але цього разу увага шанувальників 54-річної зірки була прикута не тільки до неї, а і до дорослої дочки актриси.

Знімки , які вона запостила в свій блог всього кілька годин тому, викликали жвавий інтерес серед численних фоловерів актриси.

Сальма Хайєк позує на яхті в чорному купальнику. Пляжний лук зірки доповнили великі сонцезахисні окуляри і біла вільного крою спідниця, яка не заважала руху. А дочка Сальми, якій у минулому році виповнилося 13, одягнена, як і всі дівчата її віку. Її аутфіт склали короткі джинсові шорти і білий топ, який доповнили яскравий манікюр і зачіска "пляжна хвиля", яка так чудово личить до морської прогулянки. Дівчинка відвернулася від камери, але навіть відвернена, вона викликала захват.

Сальма Хайек і Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

"Вгадайте, що я роблю? Що кожна мати вчиться робити", - заінтригувала спекотна актриса. У відповідь фанати стали гадати, що має на увазі актриса. А також висловлювати свої думки з приводу краси спадкоємиці Сальми Хайек і Франсуа-Анрі Піно.

"У твоєї малої гарне волосся. Таке ж, як у тебе", "Просто нереально красиві", "Королева", "Прекрасна жінка - прекрасні діти - прекрасна сім'я", "Істинна краса", "Завжди прекрасна", - подібними коментарями просто засипали сторінку знаменитості.