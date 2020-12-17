В червоному платті і величезних сережках: Аліна Гросу показала, як готує олів'є до Нового року

Аліна Гросу нещодавно відверто зізналася в інтерв'ю відомому виданню, що досі прив'язана до колишнього чоловіка Олександра Комкова. Після гучного і пишного весільного торжества пара прожила разом лише півроку. Співачка відкрито зізналася, що всьому виною інша жінка. Про другий шлюб співачка сказала, що "штамп не обов'язковий".

А ось салат олів'є на Новий рік - точно входить в список обов'язкових речей Аліни, судячи з її знімків. Співачка запостила у своєму мікроблозі фото, на яких вона стоїть у вишуканому стильному червоному платті з укладанням і у величезних сережках-кільцях. В руках Аліна тримає... велику миску салату олів'є.

Гросу зізналася, що показує свій рецепт приготування страви для одного з українських телеканалів.

"Готую для вас новорічний олів'є, говоримо про традиції. У вас в родині є якісь незвичайні ритуали на Новий рік? Може, ви пишіть на папірці бажання, підпалюєте листочок і кидаєте в келих з шампанським, щоб випити?", - запитала співачка. Фолловери тут же кинулися ділитися своїми новорічними ритуалами, зізнаючись у любові олів'є або, навпаки, кажучи, що вони його взагалі не люблять.

Сама Гросу написала, що її дні зараз проходять в біганині, в записах всіх новорічних "поздравлялок", щоб підняти всім настрій і зробити його більш святковим". На одному з останніх у блозі фото вона також підняла настрій шанувальникам знімком в плямистому костюмі і високих ботфортах.

Аліна Гросу вся в приготуваннях до свят (фото: instagram.com/alina_grosu)

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