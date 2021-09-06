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Краса неземна: Тіна Кароль приголомшила розкішним образом з пікантною родзинкою

Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль звикла блищати перед шанувальниками і вражати їх уяву світськими виходами, розкішними і часом провокаційними фотосетами, незвичайними високотехнологічними виступами і зачаровувати кадрами зі звичайного життя, відкривши над ним завісу таємниці. Так, нещодавно горда зіркова мама похвалилася успіхами улюбленого синочка Веніаміна, який навчається в Англії.

Тепер же предметом бурхливих обговорень шанувальників артистки стало її розкішне вбрання, фото якого Тіна поділилася в Instagram.

Для фотозйомки Тіна вибрала плаття від кувейтського бренду LaBourjoisie зі сміливим вирізом до стегна, прозорою фатіновой спідницею, а також декоративними дзеркальним вставками в області декольте і інкрустованими еполетами.

Волосся української поп-діви було укладене у великі блискучі локони, макіяж - з акцентом на червоні губи, які давно стали візитною карткою співачки.

Тіна Кароль підкорила розкішним образом з пікантним розрізом (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники по достоїнству оцінили розкішний образ Тіни:

  • Чорна королева
  • Неймовірно красива
  • Нереальна
  • Естетичний шок
  • Краса неземна
  • Така сильно красива
  • Шикарна
  • Лана Дель Рей по-українськи
  • Чарівна
  • Чудово
  • Ікона, богиня, королева, принцеса, зірка, богема

До слова, у вбраннях від цього бренду Тіна з'являється не вперше. Так, в 2018 році на прем'єру "Танців з зірками" вона також одягла розкішне вбрання від LaBourjoisie. До слова, дизайнер бренду Antoine Salameh одягає світових знаменитостей-шанувальників його шикарних вечірніх тулетів - Брітні Спірс, Нікі Мінаж, Кортні Кардашьян та інших. Також у образі від LaBourjoisie Тіна блищала на своєму шоу "Інтонації".

Тіна Кароль неодноразово вибирала образи від LaBourjoisie (скріншот: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль блищала в повітряній розкішній сукні от від бейрутського будинку високої моди Azzi & Ost.

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Тіна Кароль