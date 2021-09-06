Краса неземна: Тіна Кароль приголомшила розкішним образом з пікантною родзинкою

Для фотозйомки Тіна вибрала плаття від кувейтського бренду LaBourjoisie зі сміливим вирізом до стегна, прозорою фатіновой спідницею, а також декоративними дзеркальним вставками в області декольте і інкрустованими еполетами.

Волосся української поп-діви було укладене у великі блискучі локони, макіяж - з акцентом на червоні губи, які давно стали візитною карткою співачки.

Тіна Кароль підкорила розкішним образом з пікантним розрізом (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники по достоїнству оцінили розкішний образ Тіни:

Чорна королева

Неймовірно красива

Нереальна

Естетичний шок

Краса неземна

Така сильно красива

Шикарна

Лана Дель Рей по-українськи

Чарівна

Чудово

Ікона, богиня, королева, принцеса, зірка, богема

До слова, у вбраннях від цього бренду Тіна з'являється не вперше. Так, в 2018 році на прем'єру "Танців з зірками" вона також одягла розкішне вбрання від LaBourjoisie. До слова, дизайнер бренду Antoine Salameh одягає світових знаменитостей-шанувальників його шикарних вечірніх тулетів - Брітні Спірс, Нікі Мінаж, Кортні Кардашьян та інших. Також у образі від LaBourjoisie Тіна блищала на своєму шоу "Інтонації".

Тіна Кароль неодноразово вибирала образи від LaBourjoisie (скріншот: instagram.com/tina_karol)