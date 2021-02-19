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Красуня: Лілія Ребрик в затишному худі захопила шанувальників нюдовым макіяжем, спробуємо повторити

Автор: Lite

Ведуча Лілія Ребрик вразила мережу свіжим натуральним луком на новому селфи: макіяж у ньюдовых тонах дуже до лиця провідною.

Знімок Лілія запостила у своєму Instagram.

Спробувати повторити образ ведучої, при бажанні, можна в домашніх умовах - з тим, що знайдеться у власній косметичкі. Ребрик вибрала мерехтливу напівпрозору, натурального відтінку, основу. Яскраві вишукані стрілки підкреслили зелені очі ведучої, а прозорий блиск на губах оживив весь образ. Рум'яна на вилиці ніжно-рожевого відтінку зробили образ Лілії по-справжньому весняним.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Стильнеа укладання волосся дозволило продемонструвати трендові довгі сережки Лілії. З одягу ведуча вибрала затишний худі, який не відволікає уваги від всього образу.

"Сьогодні день спонтанного прояву доброти! Звучить гарно і багатообіцяюче. Я ж насправді бажаю, щоб кожен день у вас був днем спонтанного прояву доброти. Щоб робили його за велінням серця, не хизувалися принесеним добром, не чекали особливих дат на календарі, бо ж добро - те, що йде з самої душі! Будьте добрими щодня, тоді світ точно стане кращим!", - написала Лілія під своїм вишуканим фото.

Шанувальники оцінили і доброту, і красу Лілії:

  • Ти - весна!
  • Красуня!
  • Ви чарівна, милуюся вами

Нагадаємо, днями Лілія шокувала шанувальників новим кольором волосся, рожевий їй до лиця.

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Новини України Лілія Ребрик
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