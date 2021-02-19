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Красотка: Лилия Ребрик в уютном худи восхитила поклонников нюдовым макияжем, пробуем повторить

Автор: Lite

Ведущая Лилия Ребрик поразила сеть свежим натуральным луком на новом селфи: макияж в ньюдовых тонах очень к лицу ведущей.

Снимок Лилия запостила в своем Instagram.

Попробовать повторить образ ведущей, при желании, можно в домашних условиях - с тем, что найдется в собственной косметичке. Ребрик выбрала мерцающую полупрозрачную, натурального оттенка, основу. Яркие изысканные стрелки подчеркнули зеленые глаза ведущей, а прозрачный блеск на губах оживил весь образ. Румяна на скулах нежно-розового оттенка сделали образ Лилии по-настоящему весенним.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Стильная укладка волос позволила продемонстрировать трендовые длинные серьги Лилии. Из одежды ведущая выбрала уютный худи, который не отвлекает внимания от всего образа.

"Сьогодні день спонтанного прояву доброти! Звучить гарно і багатообіцяюче. Я ж насправді бажаю, щоб кожен день у вас був днем спонтанного прояву доброти. Щоб робили його за велінням серця, не хизувалися принесеним добром, не чекали особливих дат на календарі, бо ж добро - те, що йде з самої душі! Будьте добрими щодня, тоді світ точно стане кращим!", - написала Лилия под своим изысканным фото.

Поклонники оценили и доброту, и красоту Лилии:

  • Ты - весна!
  • Красотка!
  • Ви чарівна, милуюся вами

Напомним, на днях Лилия шокировала поклонников новым цветом волос, розовый ей к лицу.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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