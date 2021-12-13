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"Красуня на мільярд": Нікітюк в шкірі і ботфортах убила наповал розкішшю

Автор: Styler

Леся Нікітюк останнім часом все частіше демонструє провокаційні сексуальні образи і спокушає відвертими вбраннями. Якось зірка зізналася, що жіночність в собі їй допоміг відкрити коханий чоловік, з тих пір ведуча перестала соромитися відвертих міні і взуття на підборах.

Так, Леді Ле в черговий раз показала трендовий помітний образ в шкірі на особистій сторінці в Instagram.

Леся вбралася в піджак і спідницю з еко шкіри відтінку вірідан. Талію вона підкреслила широким поясом, в якості взуття вибрала чорні панчохи-ботфорди з м'якої шкіри.

Леся Нікітюк показала зухвалий образ з дорогими прикрасами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона доповнила свій образ дорогими великими прикрасами від відомого ювелірного дому Bulgari - кольє у вигляді змії, інкрустоване камінням, калучку з того ж комплекту і помітні сережки з розсипом каменів. В якості верхнього одягу Леся обрала стильну трендову річ цього сезону - дублянку-авіатор.

"Пам'ятайте! Не діаманти красять людину, а людина, яка їх дарує", - поділилася жіночою мудрістю Леся.

Леся покрасувалася в трендовому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники активізувалися під постом ведучої і залишили масу схвальних відгуків.

  • Красуня на мільярд
  • Вау, яке красивое плаття. Вам так личить
  • Яка гарна! Це ви прикрашаєте діаманти
  • Дуже красива!
  • Костюм - бомба!
  • Чудова
  • Королева
  • Який гарний наряд!
  • Чудово
  • Фоточки просто. Краса на них просто зашкалює. І я не тільки про прикраси

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк покрасувалася в лагідних шортах і срібному блискучому топі без білизни.

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Леся Нікітюк