"Красуня на мільярд": Нікітюк в шкірі і ботфортах убила наповал розкішшю

Леся Нікітюк останнім часом все частіше демонструє провокаційні сексуальні образи і спокушає відвертими вбраннями. Якось зірка зізналася, що жіночність в собі їй допоміг відкрити коханий чоловік, з тих пір ведуча перестала соромитися відвертих міні і взуття на підборах.
Так, Леді Ле в черговий раз показала трендовий помітний образ в шкірі на особистій сторінці в Instagram.
Леся вбралася в піджак і спідницю з еко шкіри відтінку вірідан. Талію вона підкреслила широким поясом, в якості взуття вибрала чорні панчохи-ботфорди з м'якої шкіри.
Леся Нікітюк показала зухвалий образ з дорогими прикрасами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вона доповнила свій образ дорогими великими прикрасами від відомого ювелірного дому Bulgari - кольє у вигляді змії, інкрустоване камінням, калучку з того ж комплекту і помітні сережки з розсипом каменів. В якості верхнього одягу Леся обрала стильну трендову річ цього сезону - дублянку-авіатор.
"Пам'ятайте! Не діаманти красять людину, а людина, яка їх дарує", - поділилася жіночою мудрістю Леся.
Леся покрасувалася в трендовому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники активізувалися під постом ведучої і залишили масу схвальних відгуків.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк покрасувалася в лагідних шортах і срібному блискучому топі без білизни.