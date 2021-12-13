"Красуня на мільярд": Нікітюк в шкірі і ботфортах убила наповал розкішшю

Леся вбралася в піджак і спідницю з еко шкіри відтінку вірідан. Талію вона підкреслила широким поясом, в якості взуття вибрала чорні панчохи-ботфорди з м'якої шкіри.

Леся Нікітюк показала зухвалий образ з дорогими прикрасами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона доповнила свій образ дорогими великими прикрасами від відомого ювелірного дому Bulgari - кольє у вигляді змії, інкрустоване камінням, калучку з того ж комплекту і помітні сережки з розсипом каменів. В якості верхнього одягу Леся обрала стильну трендову річ цього сезону - дублянку-авіатор.

"Пам'ятайте! Не діаманти красять людину, а людина, яка їх дарує", - поділилася жіночою мудрістю Леся.

Леся покрасувалася в трендовому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники активізувалися під постом ведучої і залишили масу схвальних відгуків.