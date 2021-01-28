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Шикарна жінка: Наталія Могилевська демонструє роскішне декольте в спокусливій костюмі

Автор: Lite

Наталя Могилевська нещодавно розкрила секрет своєї стрункої фігури: співачка розповіла, що таке моно-день - і як подібна дієта вплине на весь організм.

Наталія порадила їсти весь день 2-3 продукти, наприклад - гарбуз, горіхи або рибу і салат. Комбінацій може бути багато. Докладніше дивіться тут.

А ще Наталія захоплює мережу своїми знімками: цього разу співачка лежить на дивані в стильному білому костюмі. Шикарне декольте Наталі з масивними золотими прикрасами, яскравий макіяж, відмінно підібраний під світле волосся співачки, - образ Наталки викликав хвилю захоплення у фоловерів.

"Тим часом, кліп "Натусік" подолав поріг в 700 000 переглядів на YouTube", - підписала кадри з нового відеотвору Наталія. Співачка запитала, яке фото краще, як це прийнято робити у блогерів.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники засипали свою улюбленицю компліментами і пораділи успіху її кліпу, якого вони довго чекали.

  • Леопард - це моя слабкість, дуже красиво
  • Суперкрасуня! Будь-який образ підходить. Красу нічим не зіпсувати, браво
  • Дуже гарні фото!
  • Роскішна жінка

Нагадаємо, Наталя Могилевська останнім часом часто дивує своїх фанатів і не дає їм занудьгувати. Наприклад, вона публічно зізналася в любові Ірині Білик і виставила їх спільне фото.

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