"Кришталеві візерунки": українські зірки взяли участь у унікальному Різдвяному проєкті

Оксана Муха, Фіолет, Поль Манондіз, Morphom та інші українські зірки презентували великий проєкт "Кришталеві візерунки", в рамках якого артисти створили майже 20 нових пісень на різдвяно-новорічну тематику.

"2020-й був роком глобальних потрясінь та випробувань. Проте його завершення хочеться відзначити на позитивній ноті. Тож музиканти, художники, волонтери та небайдужі громадяни об’єднали зусилля, аби подарувати українцям святковий настрій і нові різдвяно-новорічні пісні", – коментують ініціатори проєкту з музичної спільноти та YouTube-каналу MVUA.

Фіолет продовжують радувати шанувальників хітами

Головна мета "Кришталевих візерунків" – стимулювати митців активніше створювати новий український різдвяно-новорічний контент

"Певно, у кожного є різдвяна чи новорічна композиція, яка асоціюється із запахом цитрусових, морозною свіжістю сонячного ранку, теплим затишком родинної оселі, мерехтінням ялинкових вогників або ж із запальною вечіркою у колі друзів. У кожного покоління – свої пісні. Нам би хотілося, аби у сучасників і нащадків ці свята асоціювалися виключно із якісною музикою. Без усього цього примітивно-вульгарного мотлоху, "блакитних вогників" і "старих пєсєн о главном", – наголошують ініціатори "Кришталевих візерунків".

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Зауважимо, що музичні твори для проєкту створили музиканти з різних міст України, які працюють у різноманітних жанрах.

"Я дуже радію таким проєктам. Важливо, що "Кришталеві візерунки" – україномовні! Так ми зберігаємо нову українську Різдвяну пісню для майбутніх поколінь. Так продовжуємо споконвічну традицію нашого народу – колядувати. І що ще тішить, що географія авторів та виконавців територіально охоплює усю Україну: від Львова – до Дніпра, від Луцька – до Одеси…" – говорить переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха.

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Цікаво, що відомий французський співак Поль Манондіз, який славиться своєю проукраїнською позицією, записав для проєкту кавер-версію всесвітньо відомої пісні "Je veux" виконавиці ZAZ. Вийшов позитивний трек українською та французькою мовами.

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Зірка шоу "Х-Фактор" Абіє (Наталія Шевченко) присвятила свою пісню "всім, хто чекає на різдвяне диво, хто вміє розгледіти хороше і добре у сьогоднішньому дні, кожному люблячому серцю".

Абіє знову зачаровує українців своєю новою піснею

Оригінально до запису пісні для "Кришталевих візерунків" підійшли талановити львівський співак Макс Пташник і популярний музикант та саундпродюсер Morphom, який співпрацює з Джамалою, LAUD, Jeryy Heil та іншими зірками.

Макс Пташник & Morphom заспівали про 2020-й

Також у проєкті взяли участь Sysuev ("Різдвяна сторі"), Женя і Катя ("Різдвяна ніч"), квіткіс & Ульмо Три ("Різдво"), Кімната Гретхен ("Дива стане на всіх"), JULINOZA ("Привіт, Новий рік!"), Miles Babies ("Такі як є"), Соломія Чубай ("Світло Різдва"), Zabavka ("Різдвяна"), МАХА ("Загадала на свята"), Шосте Чуття ("Новорічний бум"), Navigator ("Для всіх нас"), Bozhyk Duo ("Різдво разом") і Маргарита Рагуліна ("Я буду вдома на Різдво").

"Цьогорічна збірка "Кришталевих візерунків" – чудовий різдвяно-новорічний подарунок усім спраглим за якісною музикою", – кажуть у MVUA, натякаючи на те, що збираються продовжувати подібні проєкти задля популяризації української музики.

Раніше Оксана Муха у великому інтерв'ю розповіла про "Кришталеві візерунки", Дана Балана і ідеальну країну.

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