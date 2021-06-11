Кроп-топ і сорочка коханого: Дженніфер Лопес підкорила ідеальною фігурою в найромантичнішому луці

51-річна Дженніфер Лопес і 48-річний Бен Аффлека знову возз'єдналися всього кілька тижнів тому. Але палка парочка вже встигла побувати в Монтані на спільному відпочинку, провести час в Майамі і навіть побудувати плани про спільне майбутнє. І поки зірки змушені жити окремо і займатися своїми справами часом в різних містах, вони придумують милі речі, щоб розлука не була в тягар.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в одній і тій же сорочці (фото: скрін instagram.com/gloriajlover)

Наприклад, Дженніфер прихопила з собою сорочку Бена. У ній співачка була помічена під час виходу з літака в аеропорту Лос-Анджелеса. Вона відмінно доповнила стильне вбрання зірки, який склали білий кроп-топ, білі широкі штани і черевики на низькому ходу. З аксесуарів Лопес прихопила об'ємну сумку оранжевого кольору і окуляри-авіатори.

До слова, про любовний зв'язок говорить ще один факт. Днями в Лас-Вегасі побувала 75-річна мама Дженніфер - Гваделупе. Як повідомляє видання Page Six, жінка вирушила прямо на майданчик, де працював Аффлек, де вони мило поспілкувалися.