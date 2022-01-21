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У крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметів

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Аспен, США, П'ятниця 21 січня 2022 14:47
У крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметів Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Марина Настевич

26-річна Кендалл Дженнер вирушила на гірськолижний курорт Аспен, щоб покататися на сноуборді - модель обожнює активний зимовий відпочинок. Однак навіть на засніжених схилах вона не упустила нагоди продемонструвати свою фігуру в бікіні.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадри з ефектної і пікантної фотосесії посеред заметів.

Кендалл приміряла відверте чорне бікіні на ниточках, яке немов дивом трималося на її тілі. Цей сміливий і провокаційний образ вона доповнила трендовими хутряними унтами до колін від Miu Miu і чорними окулярами.

Волосся Дженнер залишила розпущеним і весело гралася на снігу.

"Як сказав Вім Хоф - крижані ванни", - прокоментувала фото модель.

У крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметівУ крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметівУ крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметів

Кендалл Дженнер влаштувала спекотну фотосесію в бікіні серед заметів (фото: instagram.com/kendalljenner)

Знімки швидко набрали більше 8 мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів.

"Снігова королева", " Я обожнюю твою фігуру!", "Господи, ти божевільна!", "Це так круто", "Ось це фігура", - пишуть шанувальники.

Відзначимо, що Вім Хоф, якого згадала Кендалл - голландець, відомий як "Крижана людина" завдяки своїм здібностям переносити вкрай низькі температури, контролювати імунну і нервову системи організму, що підтверджується науковими дослідами і дослідженнями, як і неодноразовими світовими рекордами.

До слова, хутряні унти, які англійською називаються Yeti boots - яскравий тренд зими 2021-2022 і багато брендів додали їх в свої колекції. Наприклад, погляньте на осінньо-зимові колекції Chanel і Miu Miu. Обидва шанованих бренду пропонують шукати для затишних пухнастих чобітків найнесподіваніші поєднання.

Міучча Прада, наприклад, наочно демонструє, що вони однаково добре виглядають як з гірськолижними комбінезонами, так і з невагомими сукнями-комбінаціями. Так що радимо струсити павутину з унтів, що лежали без діла останні десять років - ну або обзавестися новими.

У крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметівУ крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметівХутряне взуття - головний хіт сезону (фото: Miu Miu)

У крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметівХутряні унти знову в моді (фото: Chanel)

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер показала, як носити наймоднішу шубу сезону.

Раніше Кендалл Дженнер відвідала Met Gala, куди вирушила в "голій" сукні від Givenchy і блиснула розкішною фігурою.

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