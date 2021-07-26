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У крихітних шортах і з голими грудьми: Брітні Спірс виклала в мережу оголені фото

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США, Понеділок 26 липня 2021 20:31
У крихітних шортах і з голими грудьми: Брітні Спірс виклала в мережу оголені фото Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

39-річна Брітні Спірс, яка всіма силами намагалася позбутися опіки батька, вирішила показати свою вдачу і волелюбність.

Співачка запостила кілька знімків топлес.

Брітні Спірс і раніше любила відверті фото. Але нові пости просто ошелешили фанатів. Співачка позує в одних крихітних джинсових шортах, які розстебнула для більшого ефекту. Голі груди Брітні прикриває руками. На одному фото артистка додала пару зірочок, що імітують соски.У крихітних шортах і з голими грудьми: Брітні Спірс виклала в мережу оголені фото

У крихітних шортах і з голими грудьми: Брітні Спірс виклала в мережу оголені фотоБрітні Спірс показала спокусливі фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Така відвертість наштовхнула фанатів на думку, що Спірс бунтує. Інша половина фанатів, втім, припустила, що вона знову подає якісь знаки. Знайшлися і ті, хто обурився такою поведінкою матері двох дітей. Адже сини Брітні часто з'являються на в її блозі і напевно бачать, чим ділиться їх мама.

Нагадаємо, не так давно співачка показала нові фото підросли дітей від Кевіна Федерлайна. 15-річний Шон Престон і 14-річний Джейден Сміт в хороших відносинах з мамою і часто бачаться з нею.

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