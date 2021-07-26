У крихітних шортах і з голими грудьми: Брітні Спірс виклала в мережу оголені фото

Брітні Спірс і раніше любила відверті фото. Але нові пости просто ошелешили фанатів. Співачка позує в одних крихітних джинсових шортах, які розстебнула для більшого ефекту. Голі груди Брітні прикриває руками. На одному фото артистка додала пару зірочок, що імітують соски.

Брітні Спірс показала спокусливі фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Така відвертість наштовхнула фанатів на думку, що Спірс бунтує. Інша половина фанатів, втім, припустила, що вона знову подає якісь знаки. Знайшлися і ті, хто обурився такою поведінкою матері двох дітей. Адже сини Брітні часто з'являються на в її блозі і напевно бачать, чим ділиться їх мама.