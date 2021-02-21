RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Крута парочка: Лілія Ребрик захопила мережу незвичайним селфі з чоловіком

Автор: Lite

Лілія Ребрик показала, що любов Андрія Дикого не знає перешкод: чоловік обожнює провідну навіть з рудим волоссям і в халаті.

Лілія запостила смішний знімок з Андрієм у своєму Instagram.

На селфі ведуча з'явилася в незвичному образі: руде волосся, пластикові сережки, халат. Вся справа в тому, що зараз Лілія знімається в новому проекті. Цей образ насправді - персонаж Галя, яку вона грає. Андрія Дикого не злякав навіть незвичайний яскравий макіяж Лілії, він притискається до коханої.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Половина "З ким поведешся" вже позаду. Наступна серія - у понеділок! Дуже хвилюючий був цей тиждень прем'єри для мене! Дивитеся? Подобається вам? Сподіваюсь, полюбилися герої? Галя, як бачите, не не такою вже й балуваною! Що вам у ній подобається, а що б змінили?", - поцікавилася під селфі ведуча.

Шанувальники засипали і Лілію, і її Галю компліментами - вони зізналися, що з великим задоволенням дивляться новий серіал Ребрик.

Нагадаємо, раніше Ребрик шокувала фанатів своїм новим кольором волосся.

Також Лілія відкрила, нарешті, таємницю, чим займаються ведучі під час реклами на тб: Ребрик показала відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Лілія Ребрикведущая
Читайте також
Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія
Красуня: Лілія Ребрик в затишному худі захопила шанувальників нюдовым макіяжем, спробуємо повторити
Прогноз погоди