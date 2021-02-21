Крутая парочка: Лилия Ребрик восхитила сеть необычным селфи с мужем

На селфи ведущая предстала в непривычном образе: рыжие волосы, пластиковые серьги, халат. Все дело в том, что сейчас Лилия снимается в новом проекте. Этот образ на самом деле - персонаж Галя, которую она исполняет. Андрея Дикого не испугал даже яркий необычный макияж Лилии, он прижимается к любимой.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Половина "З ким поведешся" вже позаду. Наступна серія - у понеділок! Дуже хвилюючий був цей тиждень прем’єри для мене! Дивитеся? Подобається вам? Сподіваюсь, полюбилися герої? Галя, як бачите, виявилася не такою вже й балуваною! Що вам у ній подобається, а що б - змінили?", - поинтересовалась под селфи ведущая.

Поклонники засыпали и Лилию, и ее Галю комплиментами - они признались, что с большим удовольствием смотрят новый сериал Ребрик.