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Крутая парочка: Лилия Ребрик восхитила сеть необычным селфи с мужем

Автор: Lite

Лилия Ребрик показала, что любовь Андрея Дикого не знает преград: муж обожает ведущую даже с рыжими волосами и в халате.

Лилия запостила смешной снимок с Андреем в своем Instagram.

На селфи ведущая предстала в непривычном образе: рыжие волосы, пластиковые серьги, халат. Все дело в том, что сейчас Лилия снимается в новом проекте. Этот образ на самом деле - персонаж Галя, которую она исполняет. Андрея Дикого не испугал даже яркий необычный макияж Лилии, он прижимается к любимой.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Половина "З ким поведешся" вже позаду. Наступна серія - у понеділок! Дуже хвилюючий був цей тиждень прем’єри для мене! Дивитеся? Подобається вам? Сподіваюсь, полюбилися герої? Галя, як бачите, виявилася не такою вже й балуваною! Що вам у ній подобається, а що б - змінили?", - поинтересовалась под селфи ведущая.

Поклонники засыпали и Лилию, и ее Галю комплиментами - они признались, что с большим удовольствием смотрят новый сериал Ребрик.

Напомним, ранее Ребрик шокировала фанатов своим новым цветом волос.

Также Лилия открыла, наконец, тайну, чем занимаются ведущие во время рекламы на тв: Ребрик показала видео.

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Новости Украины Лилия Ребрикведущая
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